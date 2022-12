We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram . You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both. What NFT are you excited to share? 👀 https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c

Zum Jahresende 2022 stellt sich der Branche sogar die Frage, ob Meta sich mit dem großen Investment für das Metaverse nicht verzettelt hat. Der Konzern hat in den vergangenen Monaten immer weiter an Wert verloren (und das in Milliardenhöhe), im Sommer gab es erstmals einen Umsatzrückgang bei Facebooks Mutter und im November gab Meta die Entlassung von rund 11.000 Mitarbeiter:innen bekannt – knapp 13 Prozent der globalen Belegschaft.

Manches Limit ist erreicht: Auch die Tech-Branche strauchelt

Metas Probleme hängen nicht allein mit dem Metaverse zusammen. Der Konzern laboriert auch an einem Problem, das viele Megaunternehmen im Tech-Raum haben: Die User-Zahlen sind so hoch, dass eine Stagnation oder ein Rückgang an einem bestimmten Punkt wenig überraschen dürften. Anfang des Jahres fiel die Zahl der täglichen User auf Facebook erstmals; und weil Meta noch mehr Ziele verfehlte, fiel die Aktie krachend zu Boden – und minderte den Unternehmenswert um rund 200 Milliarden US-Dollar. Meta und Co. müssen sich aber auch anderen Hürden stellen: Makroökonomische Faktoren wie gestiegene Energiepreise, die Inflation (und Auswirkungen des russischen Invasionskrieges in der Ukraine) sind dabei ebenso zu nennen wie strenge Datenschutzvorgaben, etwa Apples App Tracking Transparency – die das Mobile Marketing hemmt – oder Vorgaben der EU. Anfang 2023 rasselte Meta mit dem Säbel und stellte einen Rückzug aus Europa zumindest in den Raum.

Neben Meta haben in den vergangenen Monaten auch Google beziehungsweise Alphabet, Snap Inc., Apple, Amazon und Twitter tausende Fachkräfte entlassen (müssen). Die wirtschaftlichen Probleme fängt die Tech-Branche auch durch immense Preiserhöhungen nicht auf. Amazon Prime wurde im Sommer 2022 deutlich teurer, Apple zum Beispiel erhöhte zuletzt die Kosten für Streaming-Dienste drastisch und Netflix hat zur Monetarisierungsoptimierung ein werbegestütztes Abonnementmodell eingeführt, das Marketern ein ganz neues Inventar bietet. Nun sollte man nicht denken, dass es den großen Tech-Konzernen extrem schlecht geht; der Gewinn von Apple lag zuletzt immer noch bei über 20 Milliarden US-Dollar pro Quartal, der von Alphabet immerhin bei 13,9 Milliarden. Doch Meta, Alphabet, Apple und Co. sind gezwungen, Prioritäten zu setzen in einer Zeit, in der einige Limits erreicht scheinen. Sogar TikTok, die Trend-App der vergangenen Jahre und jene App, die seit langer Zeit die Download Charts toppt, musste zumindest in den USA etwas weniger Wachstum bei den Nutzer:innenzahlen hinnehmen als noch ein Jahr zuvor.

TikTokification allerorten: Instagram nähert sich an und entfernt sich

TikTok ist für viele Creator und Marken zu einer der wichtigsten Plattformen avanciert. Inzwischen lässt die App die Creator auch – ähnlich wie YouTube – an den Ads im Umfeld ihrer Inhalte mitverdienen. Allerdings hat auch YouTube im Bereich der TikTok-Kopie Shorts bereits bis zu 45 Prozent der Werbeeinnahmen für Creator in Aussicht gestellt. Der Erfolg TikToks lässt sich an vielen Zahlen und Fakten ablesen. In rund vier Jahren wurde die App knapp vier Milliarden Mal heruntergeladen, öfter als jede andere in diesem Zeitraum. Und der Einfluss auf die Popkultur und das Nutzungsverhalten im Digitalraum ist zweifellos immens.

Musik auf TikTok verändert die Art und Weise, wie die Menschen Musik entdecken und hören,

erklärt uns TikToks Michael Kümmerle im Interview. Zudem nutzen immer mehr junge Menschen TikTok als Such-App und viele User informieren sich dort sogar über die aktuellen Nachrichten und Neuigkeiten. Wie groß der Einfluss TikToks in der Digitalwelt aber tatsächlich ist, lässt sich auch daran erkennen, dass die Konkurrenz (beinahe schamlos) von der ByteDance-Tochter abkupfert. Instagram, Facebook und YouTube haben mit Reels und Shorts Kopien von TikTok geschaffen, die von den Konzernen Meta und Alphabet mit Nachdruck gefördert werden. Im Frühjahr 2022 machten Reels schon über 20 Prozent der auf Instagram verbrachten Zeit aus. Selbst Twitter startete im Sommer einen Video-Feed à la TikTok.

Twitters immersiver Full-Screen Feed für Videos, © Twitter

Und das 9:16-Format sowie der immersive scrollable Feed mit Empfehlungen wurden auch in anderen Kontexten für Bilder und Videos adaptiert. Amazon launchte erst kürzlich einen Foto- und Video-Feed namens Inspire, der an TikTok angelehnt ist und das Shopping auf die Erfahrungen der TikTok, Shorts und Reels User anpasst. Passend dazu hatte uns Adil Sbai, Mitgründer und CEO der Agentur WeCreate, erklärt:

Die neuen Popstars werden auf Plattformen wie TikTok oder YouTube geboren. 9:16 Star ist deshalb der nächste logische Schritt angesichts des immer relevanter werdenden Vertical-Video-Formats.

Instagram trieb es mit der Anpassung an TikTok aber zu weit – zumindest nach Ansicht vieler Nutzer:innen. Im Sommer 2022 wehrten sich Hunderttausende im Rahmen der Petition „Make Instagram Instagram again.“; sogar Stars wie Kylie Jenner und Kim Kardashian, die auf der Plattform zusammen über 700 Millionen Follower haben, schlossen sich an.

Website der Petition, © change.org

Die User wollten weniger Anpassung an TikTok mitsamt Fokus auf per Algorithmus empfohlene Inhalte und eine Rückkehr zu einer Plattform, die vor allem auf die Inhalte von Freund:innen und Followern Wert legt. Das Feedback der User führte bereits zu Veränderungen. Plattformchef Adam Mosseri gab im laufe des Jahres an, man habe sich zu sehr auf Video-Content fokussiert. Der immersive Home Feed à la TikTok für Reels und Posts blieb nur als Testversion beziehungsweise Option bestehen. Neben dem klassischen Home Feed waren auf Instagram dieses Jahr der Following und Favorites Feed im März eingeführt worden. Beide sind chronologisch aufgebaut. „Gefolgt“ zeigt Nutzer:innen die neuesten Beiträge der Accounts an, denen diese folgen. Dagegen erscheinen bei „Favoriten“ Beiträge vorab ausgewählter Lieblings-Accounts. Inzwischen setzt Instagram auf neue Funktionen für echte Verbindungen und Zusammenarbeit, darunter das brandneue Features Notes.