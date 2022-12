Wenn du auf einer einsamen Insel nur noch eine Social App nutzen könntest, welche wäre das? Im Artikel erfährst du, welche Plattform am häufigsten im Rahmen einer Untersuchung genannt wurde.

TikTok gehört im Bereich Social Media zu den Gewinner:innen der vergangenen zwei Jahre. Wie erfolgreich die Entertainment-Plattform bis zum jetzigen Standpunkt war und welche Trends sich daraus für das kommende Jahr ergeben, macht der Consumer Trends Report 2023 von The New Consumer in Zusammenarbeit mit Coefficient Capital deutlich. Auf 88 Seiten eines PDFs zeigen die Unternehmen unter anderem auf, welche Veränderungen in der Verbraucher:innenlandschaft stattgefunden haben und welche Trends für 2023 zu erwarten sind.

Für die Analyse wurden mehr als 3.000 US-Verbraucher:innen im November 2022 befragt; hierbei lag das Augenmerk auch auf der Gen Z, weswegen im Rahmen der Untersuchung auch 15- bis 18-Jährige einbezogen wurden.

TikTok sticht in der Untersuchung vor allem bei der Gen Z als Trend App hervor

Für den Report wurde unter anderem auch der bisherige Erfolg TikToks sowie das künftige Potenzial der vor allem bei der Gen Z beliebten Entertainment-Plattform beleuchtet. Die Ergebnisse teilt der Social-Media-Experte Matt Navarra mit seiner Twitter Community – und wir haben dir die wichtigsten dieser zusammengefasst.

Consumer Trends Report 2023: Social Media Insights 📈📊



1. Since 2018, TikTok has been downloaded the most – around 4 BILLION times pic.twitter.com/DaPe1tNZyy — Matt Navarra (@MattNavarra) December 5, 2022

4 Milliarden in fast 4 Jahren: So hoch sind die TikTok Downloads

TikTok Downloads von Januar 218 bis November 2022, © The New Consumer, Coefficient

TikTok konnte dieses Jahr den Abstand zur Konkurrenz in Sachen Downloads weiter ausbauen. Bereits seit etwa zwei Jahren liegt die Entertainment App vor Facebook und schon 2018 konnte sie Instagram toppen. Für die Auswertung wurden sowohl die Downloads aus dem Apple App Store als auch aus dem Google Play Store berücksichtigt.

Öffnungsraten der TikTok App, © The New Consumer, Coefficient

30 Prozent der Android TikTok User öffnen die App täglich; nur sechs Prozent der Nutzer:innen gehen lediglich einmal im Monat auf TikTok. Eine weitere Untersuchung von Sensor Tower, die wir dir in unserem Artikel auf OnlineMarketing.de zusammengefasst haben, ergab kürzlich: Auch über 30 Prozent der Instagram User öffnet die App täglich.

Dafür nutzen TikTok User die App

TikTok Top Uses, © The New Consumer, Coefficient

Satte 43 Prozent der TikTok User wollen sich einfach nur von den Kurzvideos unterhalten lassen, dicht gefolgt von denjenigen, die TikTok überwiegend aufgrund der comic-relief-artigen Unterhaltung auf der Plattform toll finden (41 Prozent). Viele andere User nutzen die Plattform, um Musik zu hören (27 Prozent), mit Freund:innen in Kontakt zu treten (24 Prozent) oder um die aktuellen News zu erfahren (22 Prozent). Für E-Commerce-Unternehmen dürfte es spannend sein, dass 23 Prozent der TikTok User gerne neue Produkte auf der Plattform entdecken sowie 20 Prozent der Befragten angaben, sich dort über Brands zu informieren. Weitere 20 Prozent bevorzugen TikTok als Lernplattform. Die vielfältigen Möglichkeiten, die TikTok den Usern bietet, sind ein Hauptgrund, warum die App so erfolgreich ist.

TikTok oder TV und Streaming-Anbieter:innen: Das präferieren die User, © The New Consumer, Coefficient

In diesem Kontext ist auch zu erwähnen, dass die Mehrheit der Gen Z (66 Prozent) und Millennial User (53 Prozent) TikTok gegenüber linearem Fernsehen oder Video-Streaming vorziehen. Auch eine Untersuchung von eMarketer zur auf Social Media verbrachten Zeit zeigt, dass YouTube in Sachen Verweilzeit von TikTok überholt wurde. Bei der Gen X und den Boomern wiederum ist es umgekehrt – hier ziehen lediglich 31 beziehungsweise 18 Prozent der Nutzer:innen TikTok vor.

Diese Inhalte performen auf TikTok

Inhalte auf TikTok nach Genres, © The New Consumer, Coefficient

TikTok ist zwar dafür bekannt, auch nischige Unterkategorien verstärkt zu bedienen. Doch auf der Plattform sind überwiegend Mainstream Genres vertreten. Ganz vorne mit dabei sind musikalische Inhalte; schließlich ist die Sound-on-Plattform auch aufgrund der Trend-Sounds so beliebt. Dieses Jahr hat TikTok sogar ein eigenes Album mit den größten Hits rausgebracht. Comedy (48 Prozent), Dance Videos (42 Prozent) und Cooking (41 Prozent) folgen auf den nachfolgenden Plätzen.

So fühlen sich die User durch TikTok, © The New Consumer, Coefficient

Auch spannend ist, dass mehr als die Hälfte der Befragten angab, dass TikTok sie glücklich mache oder unterhalte (51 Prozent). Nur wenige Probanden erklärten, dass die Entertainment-Plattform sie stressen würde (sieben Prozent) oder traurig (sechs Prozent) und wütend (fünf Prozent) machen würde.

Die Gen Z möchte allen voran nicht auf TikTok verzichten

Auf welche App wollen die User nie wieder verzichten, © The New Consumer, Coefficient

Auf die Frage „if you were trapped on a deserted island and could choose to access only one social media network for entertainment purposes, which would it be?“ war TikTok bei der Mehrheit der Gen Z (26 Prozent) die Antwort. Bei den Millenials wiederum antwortete mehr als die Hälfte der Befragten mit Facebook (53 Prozent) – TikTok folgt jedoch auch in dieser Altersklasse auf Platz zwei (elf Prozent) noch vor Instagram (zehn Prozent).

Auf welche Streaming-Plattform wollen die User nie wieder verzichten, © The New Consumer, Coefficient

Auf die Frage nach der auserwählten einzigen Streaming-Plattform auf einer einsamen Insel antwortete die Mehrheit mit YouTube (27 Prozent), Netflix folgt direkt danach mit 26 Prozent. Weiter abgeschlagen rangieren Amazon Prime (elf Prozent), Hulu (zehn Prozent), Disney+ (fünf Prozent) und TikTok (fünf Prozent).

TikTok ist ein Entertainment Allrounder

Die Untersuchung zeigt, dass die Zeit für Brands und Marketer auf TikTok mehr als reif ist, vor allem, um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Spannend wird es kommendes Jahr im Bereich Streaming: Die Video-Streaming-Branche wird durch immer mehr Akteure ergänzt und sowohl YouTube (Shorts auf TV Screens) und TikTok als auch Netflix (werbegestütztes günstigeres Abonnement) und Co. arbeiten zunehmend daran, mehr User für sich gewinnen. Aber auch die E-Commerce-Branche könnte durch TikToks Fokus auf Live Shopping in verschiedenen Ländern 2023 einige Veränderungen erfahren. Wenn du wissen willst, wer 2022 die „Tastemaker“ und „Trendsetter“ auf TikTok sind, kannst du unseren Artikel zur TikToks „Discover List“ 2022 auf OnlineMarketing.de lesen.

Neben Social-Media und Streaming-Trends beleuchtet der Bericht auch, wie Verbraucher:innen über von Prominenten gegründete Marken oder über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nach Covid-19 denken. Den vollständigen Report kannst du hier downloaden.

Am Ende des Artikel würden wir auch von dir gerne wissen, welches soziale Netzwerk du auswählen würdest, wenn dir nur noch eines zur Verfügung stünde. Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.

