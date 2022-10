In Q2 2022 wurden immerhin knapp 16 Milliarden US-Dollar Gewinn verzeichnet – doch auch das war weniger als im zweiten Quartal 2021. Alphabets und Googles CFO Ruth Porat sieht aber ein gesundes Wachstum gerade in den Bereichen Search und Cloud und erklärt:

Im Bereich Search & other stieg der Umsatz YOY von 37,9 auf 39,5 Milliarden US-Dollar an. Der Umsatz, für den die Google Cloud verantwortlich zeichnet, wuchs prozentual noch deutlicher, von knapp fünf (4,99) auf 6,9 Milliarden US-Dollar. Umsatzrückgänge gab es hingegen in den Sektionen YouTube Ads und Google Network. Auch makroökonomische Faktoren dürften diesbezüglich eine Rolle gespielt haben, denn noch 2021 war YouTube ein großer Wachstumsfaktor für Alphabet.

Für die Zukunft sieht Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, neben dem starken Search Advertising und dem florierenden Cloud-Bereich auch Umsatzpotential in YouTube Shorts:

We’re sharpening our focus on a clear set of product and business priorities. Product announcements we’ve made in just the past month alone have shown that very clearly, including significant improvements to both Search and Cloud, powered by AI, and new ways to monetize YouTube Shorts. We are focused on both investing responsibly for the long term and being responsive to the economic environment.