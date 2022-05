Schon jetzt können User bei Google leicht Songs ermitteln, die sie gehört haben, aber deren Namen sie nicht kennen. Auch Pflanzensorten, die sie sehen, aber nicht kennen, lassen sich via Lens ermitteln. Viele Informationen, die vor Jahren noch zahlreiche Suchanfragen benötigt hätten, um auf sie zu stoßen, können heute einfacher hervorgebracht werden. Auch dank Googles Multisearch. Gleichzeitig mit Bildern und Text suchen zu können, ist eine der bedeutendsten Entwicklungen der vergangenen Jahre für die Suche, meint Prabhakar Raghavan, Senior Vice President bei Google. Nun erklärt er auf dem Google Blog The Keyword Deutschland:

Bald können Nutzer:innen die Multisearch-Optionen auch für lokale Informationen anwenden. Diese können beispielsweise ein Bild oder einen Screenshot verwenden und in der Suche „in meiner Nähe“ hinzufügen. Dann werden ihnen lokale Restaurants oder Einzelhändler:innen angezeigt, die die Kleidung, Haushaltswaren und Lebensmittel haben, nach denen sie auf diese Weise gesucht haben.

Prabhakar Raghavan liefert auf dem Blog ein Anwendungsbeispiel:

Google wird die lokalen Informationen in Multisearch später in diesem Jahr weltweit auf Englisch ausrollen. Daraufhin soll die Funktion dann für weitere Sprachen zur Verfügung gestellt werden.

Die visuelle Suche bei Google ist schon heute weit fortgeschritten. Bisher aber erkennen Googles Systeme die verschiedenen Objekte in einem Frame als isolierte Aspekte. Mitunter kann aber die gesamte Szene im Bild für Suchende von Interesse sein. Deshalb soll mit Multisearch auch eine Szenenerkennung bei der Google-Suche ermöglicht werden. Wenn User die Kamera hin- und herbewegen, können sie künftig Informationen über mehrere Objekte in einem größeren Kontext erhalten.

Mithilfe diese Szenenerkennung sollen die Geräte von Usern – und mithin auch die User selbst – die Welt so verstehen, wie sie wahrgenommen wird; mit zusätzlichen Informationen aus dem reichhaltigen Fundus von Google. Die Funktion macht das Unternehmen künftig für Multisearch verfügbar, ein konkretes Roll-out-Datum gibt es aber noch nicht.

Bei Twitter schreibt Prabhakar Raghavan zur Search-Vision von Google:

[…] we believe that the way you search shouldn’t be constrained to typing keywords into a search box… we’re reimagining what it means to search again, so you can search any way, and anywhere.