Ist Instagram nicht mehr das, was es einst war? Viele User würden diese Frage sicherlich mit „ja“ beantworten. Unter dem Motto „Make Instagram Instagram again“ forderten kürzlich über 300.000 Menschen, darunter auch Stars wie Kim Kardashian, in einer Petition das Ende von Instagrams TikTokification. Neben dem Fokus auf Reels und empfohlene Posts wird die App auch immer wieder für die Fülle an Ads im Feed kritisiert. Viele User dürfte es daher freuen, dass eine neue App ihnen nun die Instagram-Erfahrung bieten will, die sie sich wünschen – ganz ohne Ads und empfohlene Inhalte.

Die kostenlos für iOS und Android verfügbare OG App hat es sich nicht als Ziel gesetzt, ein gänzlich neues soziales Netzwerk aufzubauen. Stattdessen wollen die Gründer Ansh Nanda und Hardik Patil den Usern mit The OG App eine Alternative zur Ad-überfüllten Instagram App bieten. Nutzer:innen können sich über die Plattform wie gewohnt in ihren Instagram Account einloggen. Die Gründer erklären in einem Telefonat mit TechCrunch, warum es wichtig ist, die Bedürfnisse der User über die der Advertiser zu stellen:

We saw our friends and family getting affected by social media, and even deleting apps because they didn’t have enough options to modify what they see. We wanted to put users, and not the advertisers, first with this app. We started with Instagram because we thought the app has the most toxic relationship with its users.