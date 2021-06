LinkedIn hat einen neuen 14-seitigen Ratgeber veröffentlicht, der Werbetreibenden zeigen soll, wie effektives Ad Targeting in dem Business-Netzwerk funktioniert. In dem Mini-Guide bekommen Advertiser zahlreiche Tipps, wie die richtige Zielgruppe gefunden und bei LinkedIn angegeben werden kann. So will die Plattform Unternehmen dabei helfen, ihre Marketing-Strategie anzupassen.

In dem Guide zum Ad Targeting gibt LinkedIn zunächst eine Übersicht, welche Werbeoptionen die Unternehmen auf der Business-Plattform überhaupt haben. So können Brands zum Beispiel Anzeigen schalten, die einer Zielgruppe basierend auf ihrer Arbeitserfahrung, ihres Unternehmens oder dem Alter und Geschlecht ausgespielt werden. Zusätzlich bekommen die Leser:innen des Mini-Guides eine übersichtliche Einführung in den Campaign Manager, LinkedIns Ad Management Tool. Die Business-Plattform erklärt beispielsweise:

You’ll be introduced to your Campaign Manager screen and prompted to select your desired objective, from generating awareness and building brand trust, to giving your target audience compelling reasons to act upon their interest in your business. Based on your selection, Campaign Manager will suggest your best options, including Sponsored Content, Sponsored Messaging, and Lead Gen Forms.