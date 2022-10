Als Ursache für die deutlich höheren Kosten, die bereits auf Apples Seiten angegeben werden, nennt der Konzern gestiegene Lizenzgebühren. Zudem habe man Apple TV+ mit einem vergleichsweise geringen Monatspreis eingeführt. Gegenüber 9to5Mac erklärt ein Mitglied des Presseteams Apples:

The subscription prices for Apple Music, Apple TV+, and Apple One will increase beginning today. The change to Apple Music is due to an increase in licensing costs, and in turn, artists and songwriters will earn more for the streaming of their music. We also continue to add innovative features that make Apple Music the world’s best listening experience. We introduced Apple TV+ at a very low price because we started with just a few shows and movies. Three years later, Apple TV+ is home to an extensive selection of award-winning and broadly acclaimed series, feature films, documentaries, and kids and family entertainment from the world’s most creative storytellers.