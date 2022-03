Das EU-Parlament und der Rat der Europäischen Union haben den Digital Markets Act (DMA) verabschiedet. Das Gesetz sieht eine Art Blacklist für bestimmte Praktiken im Digitalraum vor und soll vor allem große Online-Plattformen wie Google, Facebook und Co. – sogenannter Gatekeeper – in ihrer Marktmacht einschränken. Nach einer ersten Vorstellung des Gesetzesentwurfs im Dezember 2020 hatten sich die EU-Länder 2021 auf den DMA verständigt. Nun wird der Rechtstext finalisiert, vom Parlament und dem Rat nochmals abgesegnet und dann 20 Tage nach der Veröffentlichung im EU-Journal in Kraft treten – die Regeln werden ab sechs Monaten danach angewendet.

Die Bestätigung des Digital Markets Act bedeutet auch, dass große Messaging-Dienste wie WhatsApp oder iMessage künftig interoperabel gestaltet werden müssen. Das heißt, sie müssen mit kleineren Diensten kooperieren. Im Beschluss der EU heißt es:

During a close to 8-hour long trilogue (three-way talks between Parliament, Council and Commission), EU lawmakers agreed that the largest messaging services (such as Whatsapp, Facebook Messenger or iMessage) will have to open up and interoperate with smaller messaging platforms, if they so request. Users of small or big platforms would then be able to exchange messages, send files or make video calls across messaging apps, thus giving them more choice.

Des Weiteren sorgt das Gesetz dafür, dass die Kombination personenbezogener Daten für gezielte Werbung nur mit ausdrücklicher Zustimmung gegenüber einem Gatekeeper zulässig ist. Außerdem sollen User das Recht haben, ihren Browser, ihre Virtual Assistants oder Suchmaschinen frei zu wählen. Verstöße gegen das Gesetz können mit Bußgeldern in Höhe von zehn Prozent des globalen Umsatzes des vorangegangenen Jahres geahndet werden. Bei mehrmaligen Verstößen drohen sogar Strafzahlungen in Höhe von 20 Prozent.

Der Europa-Parlaments-Abgeordnete und -Berichterstatter Andreas Schwab, aus dem Internal Market and Consumer Protection Committee, erklärte im ausführlichen Statement:

The agreement ushers in a new era of tech regulation worldwide. The Digital Markets Act puts an end to the ever-increasing dominance of Big Tech companies. From now on, they must show that they also allow for fair competition on the internet. The new rules will help enforce that basic principle. Europe is thus ensuring more competition, more innovation and more choice for users.

With the Digital Markets Act (DMA), Europe is setting standards for how the digital economy of the future will function. It will now be up to the European Commission to implement the new rules quickly.

As the European Parliament, we have made sure that the DMA will deliver tangible results immediately: consumers will get the choice to use the core services of Big Tech companies such as browsers, search engines or messaging, and all that without losing control over their data.

Above all, the law avoids any form of overregulation for small businesses. App developers will get completely new opportunities, small businesses will get more access to business-relevant data and the online advertising market will become fairer.