Over the years, we've shared info about our automated ranking systems in blog posts and various articles. Now, we're making it easier to learn about them in 1 place with our new Guide to Google Search Ranking Systems: https://t.co/PDFGzNaRPU

Das zeigt Googles neuer Guide an: Von Kriseninformationssystemen bis hin zur Page Experience

Google führt stetig kleinere Updates für die Ranking-Systeme durch, sodass diese kontinuierlich Veränderungen unterliegen. Core Updates und dergleichen bilden nur die Spitze des Eisbergs. In der Regel können SEOs und Seitenbetreiber:innen aber schon gute Rankings erlangen, wenn sie die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung beherzigen und ihre Inhalte an Googles Richtlinien orientiert ebenfalls stetig, Stück für Stück, optimieren. Allerdings kann man schnell den Überblick verlieren, wenn Google ein Helpful Content Update ankündigt, nachdem zuvor beispielsweise vor allem das Page Experience Update im Fokus stand. Deshalb schafft Google ab jetzt mehr Übersichtlichkeit. Der neue „Guide to Google Search Ranking Systems“ thematisiert alle relevanten Ranking-Systeme, die Google automatisiert und unter Bezugnahme auf diverse Faktoren und Signale einsetzt. Auf der Seite der Google Search Central heißt es entsprechend:

This page is a guide to understanding some of our more notable ranking systems. It covers some systems that are part of our core ranking systems, which are the underlying technologies that produce search results in response to queries. It also covers some systems involved with specific ranking needs.

So wird in dem Dokument eine ganze Reihe von Systemen dargestellt. Beispielsweise BERT, das KI-System, welches Google dabei hilft, verschiedene Intentionen bei unterschiedlichen Wortkombinationen zu verstehen. Doch im Guide werden auch sogenannte Kriseninformationssysteme beleuchtet. Dabei geht es um Technologien, die erkennen, wenn Suchende sich in Krisensituationen befinden. In diesem Fall spielt Google Inhalte von vertrauenswürdigen Quellen sowie passende Hotlines oder Kontaktformulare aus, die auf Suchanfragen zu Hilfe etwa im Bereich sexueller Übergriffe, Drogenmissbrauch und dergleichen reagieren. In Fällen regionaler, nationaler oder internationaler Krisen – wie zum Beispiel der Coronapandemie – zeigt Google mithilfe von SOS Alerts Updates von relevanten Behörden an.

Ebenfalls von Interesse für SEOs: Freshness, Deduplizierung und Exact Match

Im Guide befinden sich auch Hinweise zu den Systemen, die sich mit der Deduplizierung beschäftigen. Duplicate Content gilt es grundsätzlich zu vermeiden. Aber auch wenn Inhalte nur ähnlich und auf verschiedenen Websites zu finden sind, stellt Google in den SERPs möglichst unterschiedliche Ergebnisse für Suchanfragen bereit, um die Beiträge für Suchende abwechslungsreich und hilfreich zu gestalten. Mithilfe des passenden Systems sorgt Google auch dafür, dass eine Quelle, deren Inhalt in einem Featured Snippet landet, nicht nochmal in den organischen Ergebnissen auf der gleichen Seite auftaucht.

Interessant dürfte für Seitenbetreiber:innen auch zu wissen sein, dass Google nicht zu viel Gewicht auf Domain-Namen legt, die versuchen, sich an relevanten Keywords zu orientieren. Ein Name wie „best-places-to-eat-lunch“ wird demnach nicht besser platziert, nur weil er einer populären Suchanfrage entspricht.

Im Bereich Freshness wiederum nutzt Google diverse Aktualitätssysteme, um aktuellere Inhalte für Suchanfragen anzuzeigen, wo dies zu erwarten wäre. Wenn jemand beispielsweise nach einem Film sucht, der gerade veröffentlicht wurde, möchte die Person wahrscheinlich aktuelle Rezensionen und keine älteren Artikel aus der Zeit, als die Produktion begann.

Screenshot zur Suchanfrage „My Policeman“; zum aktuellen Film finden sich auf Google neben älteren Ankündigungen bereits aktuelle Bewertungen

Insgesamt geht Google im Guide auf diverse Ranking-Systeme ein, nimmt zum Beispiel auch Bezug auf bereits obsolete Systeme wie Panda, Penguin und Hummingbird, oder auf neue Entwicklungen wie MUM.