Amazon launches Inspire, a TikTok-like shopping feed that supports both photos and videos This has potential… but i can't see Amazon figuring out social More likely social platforms will figure out social commerce https://t.co/SIGf9ljgiF

So funktioniert der neue Feed

Amazon erklärt auf der Informations-Website zum neuen Feed:

With Amazon Inspire, easily discover and shop products personalized to your interests from other customers, the latest influencers, and a wide range of brands.

Um auf Inspire in der Amazon Shopping zuzugreifen, müssen User ihre eigenen Interessen wählen. Basierend auf diesen Interessen wird dann ein personalisierter Foto- und Video-Feed erstellt. Dieser lässt sich über ein Glühbirnensymbol am unteren Rand des Bildschirms aufrufen (im Test war dazu noch ein Diamantsymbol eingesetzt worden). Noch mehr Informationen findest du in den FAQs, die Amazon zum neuen Feed bereitstellt.

Die Auswahl der Interessen führt zur Erstellung des Feeds, © Amazon

Die Produkte, die User dann in den Fotos und Videos getaggt sehen, können sie direkt kaufen; ganz nach dem Motto „Shop as you scroll“. Die Produkte können dann angeklickt oder angetippt werden, sodass mehr Produktinformationen und Reviews erscheinen. Bei Interesse können Nutzer:innen die Artikel dann direkt in den Warenkorb legen. Und selbst wenn es nicht direkt zum Kauf kommt, kann Inspire, wie der Name schon sagt, als Inspirationsquelle genutzt werden.

Amazon invents every day to make shopping easy and fun for customers. Inspire was designed to make it easy to explore new products, discover ideas, and seamlessly shop content created by other customers, influencers, and brands they love.

Wie populär der Feed bei den Nutzer:innen wird, dürfte auch davon abhängen, welche Brands und Influencer ihn für die Produktpräsentation nutzen. Amazon setzt allerdings verstärkt auf das Influencer Marketing. Im Sommer dieses Jahres lud der Konzern die Teilnehmer:innen des eigenen Influencer-Programms auf eine Traumreise nach Mexiko ein, um dort für Produkte, aber auch Amazon Werbung machen zu können – aufmerksamkeitsstark und instagrammable, versteht sich.