Wir möchten dir in diesem Artikel die drei Neuerungen für Marketer präsentieren.

YouTube startete 2020 mit Audio-Ads und hat seitdem das Audioangebot schrittweise erweitert, etwa durch eine dedizierte Podcast Homepage. Marketer weltweit können auf YouTube ab sofort Audio-Ads nutzen. Das gilt sowohl für Musikinhalte als auch Podcasts. YouTube erklärt:

YouTube erweitert außerdem Produkt-Feeds auf Discovery Ads. Marketer sollen mithilfe dieser neuen Anzeigenoption Social Media Ads besser skalieren und mehr interaktive Viewer erreichen können. Creator können zudem Inhalte via Discovery Ads in virtuelle Schaufenster umwandeln und erhalten die Möglichkeit, Produkte in Videos und Shorts zu taggen. Discovery Ads werden am 10. November ausgerollt.

Die Option Moment Blast bietet Werbetreibenden eine reichweitenstarke Positionierung in YouTube-Select-Inhalten auf Connected TVs (CTV) und anderen streaming-fähigen Geräten sowie eine Branded Title Card und eine optimale Masthead-Platzierung. Unternehmen, die ihre Inhalte im Rahmen von großen Sportereignissen, Filmveröffentlichungen oder Produkteinführungen präsentieren möchten, könnten mit Moment Blast ihre Ziele erreichen. YouTube erklärt in der Ankündigung:

People have always connected in front of the TV screen, but YouTube gives them the unique chance to bond over shared passions — like watching live-streamed concerts, fitness classes or even religious ceremonies together. They feel a similar connection to the ads they get, too.