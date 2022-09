Chancen für die Gaming- und Eventbranche

Das Potenzial, das in der virtuellen Welt steckt, ist laut Jonas nicht zu übersehen. Die Entwicklung des Metaverse sei vergleichbar mit der neuen Ära, die vor einigen Jahrzehnten der Gameboy einläutete. Zwar ist im Metaversum einiges mehr als nur Gaming möglich, doch insbesondere in diesem Bereich sieht Jonas für Brands große Chancen. VR-Gaming sei auch für seine Community interessant, die dies via Livestream verfolgen könne – für Jonas ein Grund, in Zukunft noch mehr Zeit im Metaverse zu verbringen.

Ein weiterer Sektor, der im Metaverse große Potenziale hat, ist die Eventbranche. Events in der virtuellen Welt könnten laut Jonas zu einer echten Alternative werden und seien deutlich interessanter als Zoom-Veranstaltungen, die kein freies Bewegen im Raum ermöglichen. Ebenso sei es möglich, ein Event mit mehreren Räumen zu planen, ohne dass die Gespräche der Teilnehmer:innen von nebenan stören, wie es in der nichtdigitalen Welt der Fall sein kann. Ein virtuelles Pink-Floyd-Konzert zeigte dem Creator, wie Events im Metaverse aussehen können:

In welche Richtung es beispielsweise in der Eventbranche gehen könnte, zeigte mir das Pink Floyd-Konzert ziemlich eindrucksvoll. Dass potenziell jede:r via Metaverse an derartigen Veranstaltungen teilnehmen kann, ist ein absoluter Gamechanger. Nicht nur, dass mir der inklusive Gedanke dahinter gefällt, da der Kauf der VR-Utensilien deutlich unkomplizierter sein wird als der Erwerb der limitierten Tickets. Veranstaltungen könnten gänzlich neu geplant werden, wenn Menschen selbst von zuhause daran teilnehmen könnten, sowohl von der Größe her als auch vom Konzept.

Auch für die Filmindustrie biete das Metaversum spannende Möglichkeiten – etwa Abonnements für Kinofilme, die mit der VR-Brille angesehen werden können. Kritisch steht der Creator hingegen Sport und Shopping im Metaverse gegenüber. Dies seien Aktivitäten, die für ihn persönlich physisch besser funktionieren.

„Möglichst von Anfang an dabei sein!“

Wir haben Jonas gefragt, an welchen Stellen im Metaverse er auf Werbung aufmerksam geworden ist. Der Creator erklärt, insbesondere im Hauptmenü der Oculus 2 Ads für neue Spiele oder anstehende Events wahrgenommen zu haben – im Metaversum selbst jedoch nur ein einziges Werbeplakat. Höchste Zeit also für Marketer, die virtuellen Welten sinnvoll zu nutzen, und dabei auch die Bedürfnisse der User nicht aus den Augen zu lassen. Aktuell seien die Angebote im Metaverse in erster Linie auf unmittelbare Umsätze – etwa durch Branding oder Kund:innengewinnung – ausgerichtet, meint der Creator.

Nichtsdestotrotz bietet das Metaverse Usern wie Brands bereits jetzt zahlreiche spannende Möglichkeiten. Die Anzahl der Gestaltungsmöglichkeiten geht dabei ins Unendliche. Bereits in zehn Jahren könnte das Metaversum mehr als eine Milliarde Menschen erreichen, vermutet Metas Angie Gifford. Auch Jonas glaubt an die Potenziale des Metaverse und rät Marken dazu, möglichst schnell Teil der virtuellen Welt zu werden:

Sobald sich das Metaverse etabliert und sich die Technologie dahinter weiterentwickelt (und das wird sie), öffnen sich für die meisten Branchen zig neue Türen. Für Marken muss es deshalb heißen: Möglichst von Anfang an dabei sein!

