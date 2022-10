LinkedIn fügt das „Über dieses Profil“-Element hinzu, das Informationen über das Erstellungsdatum eines Profils, das letzte Update des Accounts und mehr bietet.

Die Bilder zeigen, dass du über das Burger-Menü zu „Über dieses Profil“ gelangst. So kannst du dir bei jedem Account Informationen über das Erstellungsdatum anzeigen lassen oder erfahren, ob der User eine registrierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nutzt.

Des Weiteren hat LinkedIn in diesem Kontext auch die maschinellen Lern- und KI-Modelle verbessert, um hochgeladene Profilbilder, die von einer KI-Bild-App erstellt wurden, besser erkennen zu können. LinkedIn erklärt:

Our new deep-learning-based model proactively checks profile photo uploads to determine if the image is AI-generated using cutting-edge technology designed to detect subtle image artifacts associated with the AI-based synthetic image generation process without performing facial recognition or biometric analyses. This model helps increase the effectiveness of our automated anti-abuse defenses to help detect and remove fake accounts before they have a chance to reach our members.