Reels – mit dem Namen für die TikTok-Kopie hat Instagram ins Schwarze getroffen. Als habe man die Popularität und Relevanz des Formats prophezeien wollen, dreht sich auf der Plattform nun (fast) alles um die Kurzvideos. In den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von Meta wird das mit Daten untermauert: Mehr als 20 Prozent der Zeit, die User auf Instagram verbringen, lässt sich der Reels-Rezeption zuschreiben. Dabei ist die Produktion der Videos noch gar nicht eingerechnet. Auf Facebook entfällt sogar über die Hälfte der Nutzungszeit auf Videoinhalte. Meta CEO Mark Zuckerberg betont, dass Reels neben dem Metaverse und Ads eines der größten Themen für den Konzern ist – und wiederholt damit, was Instagram-Chef Adam Mosseri Anfang des Jahres ankündigte.

Die wachsende Popularität von Kurzvideos – TikTok und YouTube Shorts erfahren diese in vergleichbarem Maße – wird auf Metas Plattformen noch durch immer präzisere AI-Empfehlungen für User unterstützt. Darüber hinaus arbeitet der Social-Konzern mit zahlreichen Neuerungen und Anpassungen daran, dass Reels im Mittelpunkt der User Experience stehen.

Im Earnings Call erklärte Zuckerberg, welche Elemente das Wachstum seines Konzerns derzeit besonders fördern und nimmt dabei Bezug auf Reels:

[…] I want to dive deeper on what we’re seeing in three of our main investment priorities that I expect to drive this growth: Reels, ads and the metaverse. Let’s start with Reels. There are two key trends that we’re seeing here: first, the increasing popularity of short-form video, and second, the advancement of AI recommendations driving more of our feeds and rather than just social content. On the first point, since I started Facebook 18 years ago, we’ve seen multiple shifts in the media types that people use. We started as a website primarily with text. Then people got phones with cameras, and the main format became images on mobile apps. In the last several years, mobile networks have gotten faster and now video is the main way that people experience content online. Short-form video is the latest iteration of this, and it’s growing very quickly. Reels already makes up more than 20% of the time that people spend on Instagram. Video overall makes up 50% of the time that people spend on Facebook, and Reels is growing quickly there as well.