Die TikTok-Avatare sollen den Usern eine Möglichkeit bieten, ihre Individualität mit der Welt zu teilen. Damit das auch in jedem Fall gelingt, hat die Plattform den Fokus auf Diversität gelegt: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Avatare zu personalisieren. Nutzer:innen können zwischen verschiedenen Hautfarben, Frisuren und Accessoires wählen sowie Gesichtsbehaarung, Piercings, Makeup und mehr hinzufügen. Das Feature soll in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut werden, wie die Plattform erklärt. Dabei beruft sich TikTok neben dem User Feedback auch auf das Creator Diversity Collective.

We’re excited to launch the first version of TikTok Avatars globally and will continue to improve and innovate to make sure the experience is truly representative of all who are on TikTok.