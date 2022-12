Dass sich die mit der Lensa App kreierten Avatare derart großer Beliebtheit erfreuen, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass KI-basierte Features und Virtual Reality die Social-Welt der Zukunft maßgeblich prägen werden. Auch das Metaverse wird in diesem Kontext immer greifbarer. Einige Brands wagen bereits erste Schritte in der virtuellen Welt und immer mehr Unternehmen stellen Chief Metaverse Officers ein. Marken und Werbetreibende sollten nicht davor zurückschrecken, die Potenziale, die virtuelle Welten bieten können, frühzeitig zu nutzen – und gegebenenfalls auch Trends wie die Avatare der Lensa App in ihrer Social-Strategie aufgreifen.

Da User, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, so viele Fotos wie möglich in der App hochladen sollen, stellt sich unweigerlich die Frage, wie diese in Sachen Datenschutz aufgestellt ist. Auf der Website der Lensa App heißt es, dass die hochgeladenen Bilder anonymisiert verarbeitet und nur so lange gespeichert werden, bis die Ergebnisse der AI-Filter erstellt wurden:

We collect and store your Face Data for online processing function. We also share and transfer the Face Data off the User devices to our cloud providers (Google Cloud Platform and Amazon Web Services) for the same purpose in which case, the photos: (i) become available to us in an anonymised manner (we get information about your pose, orientation and the topology on your image and/or video frame) and (ii) are automatically deleted within 24 hours after being processed by Lensa. In case of using Magic Avatars feature, the photos are automatically deleted after the AI results are generated.