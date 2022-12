Lade dir jetzt unseren Content-Kalender für 2023 herunter! Du findest darin nicht nur Feiertage und Thementage, sondern auch wichtige (Marketing) Events, die du nicht verpassen solltest. So kannst du schon jetzt vorplanen und in 2023 voll durchstarten!

Mit unserem Content-Kalender für das Jahr 2023 verpasst du keine relevanten Feiertage und Groß-Events mehr, kannst bekannte und weniger bekannte Aktionstage in deine Kampagnen einbauen und bleibst gleichzeitig Monat für Monat up to date. Wir bieten dir eine Übersicht über branchenrelevante Events, die du auf dem Zettel haben solltest. Außerdem können dir einige der witzigen Thementage Inspiration für deinen Content auf sozialen Kanälen wie TikTok und Instagram und im Newsletter geben.

Von spezifischen Events wie dem OMR Festival oder der DMEXCO über Feiertage wie Ostern, Pfingsten und den Tag der Deutschen Einheit bis hin zu Thementagen, die du einfach nicht verpassen kannst: Mit unserem Content-Kalender für 2023 behältst du jeden Tag den Überblick. Lade dir den Kalender direkt als PDF (zum Ausdrucken) herunter oder integriere ihn ganz einfach in deinen Google Calendar oder iCal und verpasse keinen wichtigen Tag mehr!

Unseren Content-Kalender kannst du dir als PDF herunterladen oder die Aktionstage direkt in deinen Kalender eintragen lassen.

Feiertage, Feste, Aktionstage – und der Hinweis auf wichtige Digital Events: Das Wichtigste in unserem Content-Kalender 2023

Wir haben dir diverse relevante Feiertagen und Events zusammengetragen, die du in unserem Kalender übersichtlich zur Verfügung gestellt bekommst. Darüber hinaus stehen unter anderem folgende Tage in dem Kalender, den du dir direkt herunterladen kannst:

01. Februar: Nationaler Ändere-Dein-Passwort-Tag

26. März: Earth Hour (20:30 bis 21:30 Uhr)

06. Mai: Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey

17. Juli: Welt-Emoji-Tag

30. September: Welt-Podcast-Tag

11. Oktober: Digital Bash – Main Event

24. November Black Friday

Du möchtest mit deinem Online-Auftritt richtig punkten? Dann lade dir jetzt unseren Content-Kalender 2023 kostenlos herunter.

Vorname* E-Mail* Ich habe die Einverständnis-Erklärung gelesen und bin einverstanden.*

Einverständnis-Erklärung: Die Informationen zum Datenschutz und zu den AGB habe ich zur Kenntnis genommen und stimme diesen hiermit zu. Ich akzeptiere, dass meine personenbezogenen Daten für Werbezwecke durch die OnlineMarketing.de GmbH genutzt werden können. Die Ansprache erfolgt per E-Mail. Der Widerruf zur Zustimmung ist jederzeit möglich (per Mail an info@onlinemarketing.de). (* = Pflichtfeld)

Jetzt herunterladen!

Anmerkung der Redaktion: Der Content-Kalender von OnlineMarketing.de wurde speziell für die Digitalbranche erstellt. Alle Termine wurden nach gründlicher Recherche und Ermessen der Redaktion eingetragen. Es besteht keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Falls du Fragen oder Anmerkungen bezüglich des Content-Kalenders hast, freuen wir uns über einen Kommentar von dir.

Wenn du im Bereich Online Marketing täglich und wöchentlich up to date bleiben möchtest, kannst du unseren Newsletter abonnieren und OnlineMarketing.de auf der Website und auf unseren Social-Kanälen folgen, dir Tipps und Best Practices in den wöchentlich neuen Ausgaben des digitalen Weiterbildungsformats Digital Bash sichern und regelmäßig den Digital Bash Podcast hören (auf Spotify, Apple Podcast und Acast), um kuratierte News und Entwicklungen zu verfolgen.