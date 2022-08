Zu den kompatiblen Wallets von Drittanbieter:innen gehören Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase und Dapper. Die unterstützten Blockchains, die als Grundlage für das Digital Collectible Feature dienen, sind Ethereum, Polygon sowie Flow.

Die NFTs können auf den Plattformen via Post, in der Story oder per Direct Message geteilt werden. Dabei wird dann ein Digital Collectibles Tag angezeigt. Beim Tippen darauf öffnet sich ein Pop-up mit Informationen zu Künstler:in und Werk. Zudem wird angezeigt, wem das Werk gehört. Damit verbunden ist auch ein automatisches Tagging des Erstellenden und des Sammelnden, wenn ihre Datenschutzeinstellungen das erlauben.

Das Technologieunternehmen will in diesem Bereich verschiedene Stimmen stärken und dafür sorgen, dass unterrepräsentierte Gruppen Zugang zu neuen digitalen Assets wie NFTs haben. Der NFT-Raum soll so für alle Gemeinschaften integrativer gestaltet werden. Digital Collectibles, welche gegen die Community-Richtlinien verstoßen, können außerdem gemeldet werden.

Meta führte das neue Feature im Mai zunächst bei Instagram mit diesen Worten ein:

Creators are using new technologies like NFTs to take more control over their work, their relationship with their fans, and how they can monetize. At Meta, we’re looking at what creators are already doing across our technologies in order to improve the experience, help them create more monetization opportunities, and bring NFTs to a broader audience.