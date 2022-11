Bei Amazon droht laut der New York Times eine Massenentlassungswelle. Das ist bisher bekannt.

Es ist ein Schockmeldung für die Beschäftigten bei Amazon: Laut einem Bericht der New York Times soll diese Woche noch 10.000 Arbeitnehmer:innen beim Konzern gekündigt werden. Diese Entlassungswelle wäre einmalig in der Geschichte des Unternehmens.

Kündigungswelle auch bei Twitter und Meta

In letzter Zeit häufen sich die Massenentlassungen bei den großen Unternehmen. Twitter soll unter Elon Musks Leitung 4.400 bis 5.500 Auftragnehmer:innen gekündigt haben, ohne sie im Vorfeld darüber zu informieren. In einer E-Mail an die entlassenen Beschäftigten, die Insider vorliegt und die laut einer Quelle erst verschickt wurde, nachdem die Kündigungen bereits ausgesprochen wurden, erklärte Twitter, dass der Stellenabbau Teil der „Neupriorisierung und Einsparungen“ sei.

Auch Meta strich 11.000 Jobs. Der angekündigte Stellenabbau, bei dem knapp 13 Prozent der Belegschaft ihren Job verloren, wurde damit realisiert. CEO Mark Zuckberg teilte damals in einem Blogpost mit, dass insgesamt knapp 11.000 Jobs gestrichen werden. Das Unternehmen solle verschlankt und effizienter werden. Auch ein fortdauernder Einstellungsstopp und eine Kürzung der Ermessensausgaben sollten dazu beitragen.

Diese Bereiche sollen von den Kündigungen bei Amazon betroffen sein

Dem Bericht zufolge werden sich die Kürzungen vor allem auf das Gerätegeschäft des Unternehmens, das Personalwesen und die Einzelhandelseinheit konzentrieren. CEO Andy Jassy will zudem Alexa im Rahmen einer Kostensenkungsprüfung überprüfen.

Anfang November verkündete Amazon bereits einen Einstellungsstopp. Amazon hat sich noch nicht zu dem Bericht geäußert.