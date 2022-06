Im Interview mit Beauty Creator Sydney Morgan thematisiert auch YouTubes Chief Business Officer Robert Kyncl den Aufstieg dieser Creator-Ausprägung.

Doch nicht nur Creator stellen sich immer mehr auf das Kurzvideoformat ein. Auch Brands und Advertiser nutzen dieses zusehends. Google hat kürzlich bekanntgegeben, bei YouTube Shorts diverse Werbemöglichkeiten zu integrieren. So können Werbetreibende etwa Produkt-Feeds in die Clips integrieren oder App-Install-Kampagnen über Shorts pushen.

Je größter der Erfolg von YouTube Shorts, desto relevanter ist dieser Bereich auch für Googles Werbenetzwerk. Im Transkript zur Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen erklärte Ruth Porat, CFO von Alphabet und Google, warum es so wichtig ist, Ads in Shots zu integrieren:

I would say to the other part of your question, we are experiencing a slight headwind to revenue growth as Shorts viewership grows as a percentage of total YouTube time. We are testing monetization on Shorts, and early advertiser feedback and results are encouraging. And the team is focused on closing the gap with traditional YouTube ads over time. So we’re excited about the new opportunities with Shorts, but a slight headwind.