Richard David Precht und Markus Lanz sprachen auf der Bühne darüber, wie man auf Krisen der Automatisierung und Robotisierung reagieren muss. In Sachen Fashion referierten unter anderem Karo Kauer, Karl Kani sowie Lena Gercke. Erstere lieferte auf der Blue Stage Einblicke in die Creator Community und erklärte, wie Millionenumsätze auch unabhängig von Werbepartner:innen zu realisieren sind. Spannend war auch der Vortrag von Fraser Perring, dem Mann, der eine Rolle dabei spielte, Wirecard zu Fall zu bringen. Er veröffentlichte damals ein Schlüsseldokument und wurde durch seine Aufklärungsarbeit bekannt. Ebenso interessant war Ann-Katrin Schmitz‘ Präsentation zum Thema „Shitstorm Management“. Ein Internetphänomen, das im Rahmen der Fynn-Kliemann-Debatte derzeit besonders aktuell ist. Kliemann wurde erst kürzlich nach einer Berichterstattung durch Jan Böhmermann und seinem Team der Ehrenpreis des Next Economy Awards, den er für die Maskenproduktion im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2020 erhalten hatte, von der veranstaltenden Stiftung nachträglich aberkannt. Der Vorwurf: Maskenbetrug im großen Stil. Dabei wäre Kliemann eigentlich auch als Speaker beim OMR Festival dabei gewesen, mit dem Thema „Warum Taten für Marken heute wichtiger sind als Worte.“ Welch eine Ironie.

Dieses Jahr gab es auf dem OMR außerdem zwei neue Bühnen für die Themen Mobilität und Finance. Auf der Future-Moves-Bühne begrüßte Kai Pflaume internationale Speaker wie will.i.am, Tony Fadell und weitere, die beispielsweise berichteten, wie sie die Transformation der Fortbewegung vorantreiben. Auch Mobility-Unternehmen wie FREE NOW, Tier Mobility, Miles Mobility und MOIA sowie der HVV und die S-Bahn Hamburg waren dabei. Vodafone und Meta ergänzten die vielfältigen Blickwinkel durch Eindrücke aus der Sicht der Digitalbranche. Auf der Bühne zum Thema Transformation der Finanzwelt wurden Trends, Technologien und die wichtigsten Fragen rund um Fintechs, Neobanking und die Kryptoszene diskutiert, zum Beispiel mit Changpeng Zhao, bekannt als CZ, der Krypto-Milliardär und Gründer der weltgrößten Kryptobörse Binance ist.

Insights von den größten Tech-Marken: Meta, TikTok und Co. teilen ihre Vision mit uns

Digital Bash-Stand auf dem OMR Festival 2022, (eigene Quelle)

In den Messehallen tummelten sich neben den großen Playern der Branche wie Vodafone, Amazon, Salesforce, Adobe und Co. natürlich auch die meisten der großen Tech-Unternehmen wie Google und YouTube, Meta, Snapchat, TikTok und viele weitere. Aber auch kleinere E-Commerce-Unternehmen, Digital-Startups und deutsche KMU ließen sich die Chance, beim OMR 2022 mit einem Messestand vor Ort zu sein, nicht nehmen. So konnten sich Besucher:innen und Wissbegierige mit zahlreichen Expert:innen abseits der Bühnen und Classes über Trends, Herausforderungen und potenzielle Lösungsansätze austauschen. Und natürlich fleißig netzwerken und auch mal das ein oder andere Give Away abstauben. Neben den Bühnen wurde im Anschluss auch an den Ständen ordentlich gefeiert, zum Beispiel auf dem Iqos Aftershow Event, bei dem DJs für dröhnende Bässe sorgten. Auch der Digital Bash war an beiden Tagen mit einem Stand dabei.

OnlineMarketing.de hat zudem mit ein paar Aussteller:innen gesprochen und unter anderem erfahren, dass TikTok eine Kampagne mit dem Slogan „Entertainment kann auch anders“ plant, was Salesforce über die Entwicklungen bezüglich des Wegfalls der Third Party Cookies und was Meta über die Metaverse-Möglichkeiten zu erzählen haben.

OnlineMarketing.de bei TikTok auf dem OMR 2022 (eigene Quelle)

Gegenüber OnlineMarketing.de erklärte Thomas Wlazik, General Manager DACH/NL für Global Business Solutions bei TikTok, im Rahmen des OMR Festivals, dass das Unternehmen ein großes Interesse daran hat, als Entertainment-Plattform und Inspirationsquelle wahrgenommen zu werden. TikTok will so nicht nur die Gen Z, sondern beispielsweise auch ältere Menschen erreichen, die eventuell weniger stark daran interessiert sind, selbst Content zu publizieren. Wlazik betont, dass auf TikTok Inhalte ähnlich wie bei Netflix zur Unterhaltung angeschaut werden können. Die neue Kampagne „Entertainment kann auch anders“ betont die Vielfalt der Creator und ihrer Inhalte auf der Plattform. Im Rahmen dieser wird das Beispiel des Fußballers und Künstlers Alieu Sawaneh aufgegriffen. Er nutzt TikTok, um seine Kunstwerke mit der (TikTok-)Welt zu teilen. So präsentiert er seine Kunst, beispielsweise an einem Bild des Starspielers Frenkie de Jong, in einem Clip und schafft so eine Schnittstelle zwischen Sport, Kunst und Entertainment.

OnlineMarketing.de hat zudem mit Bernd Wagner, Senior Vice President bei Salesforce, über den Wegfall der Third Party Cookies gesprochen. Er erklärte, dass dadurch die Customer Experience stärker in den Vordergrund rückt und Unternehmen eigene Markenstrategie aufbauen sowie Transparenz schaffen müssen und erklären sollten, was Kund:innen für einen Mehrwert davon haben, Daten zu teilen. Es gilt zielgerichtete Werbung auszuspielen – im richtigen Ton, über den richtigen Kanal und zur richtigen Zeit. Wenn Marketern dies gelingt, empfinden Kund:innen Botschaften und Informationen eher als Service und nicht als Werbung (Interview to follow).

Meta-Messestand auf dem OMR Festival 2022 (eigene Quelle)

Metas Asher Rapkin, Director Global Business Marketing – Metaverse, gab im Interview die Unternehmensvision für neue Metaverse-Möglichkeiten preis und betonte, dass diese Sphäre die Limits der physikalischen Welt aussetzt – weshalb Marken ganz neue Chancen haben werden (Interview to follow).

Wie auf einem Festival: Partys als Versprechen