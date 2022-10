Eine Umfrage zeigt, dass US User TikTok vermehrt nutzen, um Nachrichten zu konsumieren; bei Facebook und YouTube hingegen sinkt oder stagniert diese Art der Nutzung.

TikTok selbst definiert sich als Entertainment-Plattform, die weit mehr als nur Social-Erlebnisse bietet. Entertainment bedeutet in diesem Kontext auch die Bereitstellung von Nachrichten. Denn neben den Entertainment-Funktionen schätzen immer mehr Menschen in den USA TikTok auch als News-Quelle. Das geht aus einer Umfrage des Pew Research Center hervor.

26 Prozent der User unter 30 Jahren nutzen TikTok als Nachrichtenquelle

Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Prozentsatz derjenigen User, die Nachrichten über TikTok konsumieren, seit 2020 verdreifacht hat. Insgesamt informieren sich zehn Prozent aller erwachsenen US User über TikTok regelmäßig über die aktuellen Nachrichten. Bei Erwachsenen unter 30 Jahren stieg diese Zahl sogar auf 26 Prozent.

Etwa ein Viertel der erwachsenen US-Amerikaner:innen unter 30 Jahren konsumieren regelmäßig Nachrichten auf TikTok, © Pew Research Center

Die Untersuchung zeigt auch, dass der Nachrichtenkonsum auf anderen Plattformen, anders als auf TikTok, derzeit stagniert oder sogar rückläufig ist. 54 Prozent der Erwachsenen gaben 2020 an, Nachrichten über Facebook zu konsumieren, in diesem Jahr ist die Zahl auf 44 Prozent gesunken. YouTube wiederum verzeichnet eine konstant ähnliche Nutzer:innenrezeption an Nachrichten auf der Streaming-Plattform.

TikToks News-Revolution hat fatale Folgen

Für viele, vor allem für die Gen Z, ist es keine Überraschung, dass TikTok zunehmend als Nachrichtenquelle fungiert. Kürzlich veröffentlichte auch die New York Times einen Artikel über die Gen Z, die TikTok als Suchmaschine verwendet und erklärte, dass die Plattform in diesem Kontext gut performt. Doch diese Funktionalität hat eine Kehrseite. Zu Beginn von Russlands Invasion in der Ukraine erschienen auf TikTok Videos, die den Stand dokumentierten – und Millionen User sahen zu. Lange haben TikTok User russische Truppen und Militärfahrzeuge in kleine Clips gebracht, denen oft Kontext oder Überprüfung fehlte. Als der russische Präsident Wladimir Putin die großangelegte Invasion startete, wurden TikTok Feeds mit gefälschten Live Streams überflutet. Ein weiteres Beispiel für die Gefahr, die aus nicht verifizierten News auf TikTok resultiert, ist der Fall Johnny Depp und Amber Heard. Während Johnny Depps Verleumdungsklage gegen seine Ex-Frau veröffentlichten Depp-Befürworter:innen Prozess-Updates in Echtzeit auf TikTok, einschließlich Analysen und verschwörerisch anmutenden Theorien.

Diese Beispiele machen das grundlegende Problem sehr deutlich: Da immer mehr Menschen Nachrichten auf TikTok konsumieren, teilen und selbst erstellen, hat die Plattform Mühe, Fehlinformationen einzudämmen; das kann jedoch vor allem bei Themen wie dem Krieg in der Ukraine, Abtreibung, Wahlen und COVID-19 schwerwiegende Folgen haben.

Wie viele Videos mit Fehlinformationen kursieren auf TikTok?

Eine Studie von NewsGuard ergab, dass fast 20 Prozent der Videos, die bei einer TikTok-Suche angezeigt wurden, Fehlinformationen enthielten. Eine Untersuchung aus den USA zeigte darüber hinaus, dass TikTok sogar eine Vielzahl von Ads mit falschen Informationen zur Wahl einfach akzeptiert hat.

Zwar arbeitet TikTok daran, Fake News entgegenzuwirken, etwa durch das Verbot politischer Werbung oder die Einführung eines Warn-Labels für nicht-verifizierte Inhalte im Frühjahr 2021. Doch die ByteDance-Tochter muss, vor allem im Zuge der steigenden News-Rezeption auf TikTok, stärker an einer Verbesserung der Situation arbeiten.