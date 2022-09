Im Clip wird auch das neue Feature Creator Music für das YouTube Studio angesprochen. Dieses Programm ist noch in der Betaphase und nur in den USA verfügbar, soll aber ab 2023 in weitere Märkte kommen. Es erlaubt den Creatorn, aus einem großen Katalog populärer und lizenzierter Musik Inhalte für die eigenen Long-Form-Videos auszuwählen und zu nutzen. Der Clou ist für die Videoproduzent:innen, dass sie diese Videos trotz der Lizenzen für die Musik monetarisieren können. Amjad Hanif, Vice President of Creator Products bei YouTube, erklärt im Blogpost:

We’re introducing Creator Music, a new destination in YouTube Studio that gives YouTube creators easy access to an ever-growing catalog of music for use in their long-form videos. Creators can now buy affordable, high-quality music licenses that offer them full monetizing potential—they will keep the same revenue share they’d usually make on videos without any music. And for creators who don’t want to buy a license up front, they’ll be able to use songs and share revenue with the track’s artist and associated rights holders.