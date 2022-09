Google launching a new feature to highlight people's "authentic experiences" by showing what has been discussed in forums Probably a response to "Reddit has better answers than Google" #SearchOn pic.twitter.com/eK1ICI3ucG

Die Produktmanagerin Lauren Clark stellt die Funktion vor, welche „Discussions and forums“ heißt. Wer beispielsweise nach Insights zu Autos sucht, die für wachsende Familien gut geeignet sind, soll künftig auch die Informationen aus passenden Posts in Foren und dergleichen erhalten. Links dazu liefern eine schnelle Übersicht. Das Feature wird zunächst für die englische Sprache und nur für Mobile User in den USA ausgerollt.

© Google

Noch mehr Insights, auch zu brandaktuellen Themen, sollen Google-Nutzer:innen künftig dank eines Übersetzungs-Tools für News in der Suche erhalten können. Ab Frühjahr 2023 sollen neben Headlines in der präferierten Sprache auch automatisch übersetzte Überschriften von Publishern auftauchen, die in anderen Sprachen titeln. So können Suchende schneller auf Inhalte von Journalist:innen vor Ort zugreifen – und der Weg von der Berichterstattung bis zu den Lesenden wird noch kürzer. Zunächst werden Titel auf Französisch, Deutsch und Spanisch automatisch ins Englische übersetzt.

© Google

9 neue Shopping Features – aber erstmal nur für US User

Google ist eine Suchmaschine – und längst schon mehr als das. Vor allem im Shopping-Bereich liefert das Unternehmen stetig neue Funktionen. Immerhin starten sehr viele Menschen ihre Produktsuchen direkt in der Suchleiste Googles. Für US User hat das Unternehmen im Rahmen der Search On gleich neun neue Funktionen vorgestellt. Lilian Rincon, Senior Director of Product im Bereich Shopping, stellt diese auf dem Google Blog vor. Besonders der visuelle Feed für bestimmte Produktkategorien sticht hervor. Wer in den USA das Wort „shop“ mit dem gesuchten Produkt in der Suche kombiniert, erhält den visuellen Feed und Zugriff auf Informationen zur Verfügbarkeit des Produkts in der Nähe sowie auf weitere Research Tools.

© Google

Direkt in der Suche wird es zudem eine „Shop the look“-Option geben. Darüber hinaus können US Shopper trendende Produkte einsehen (ab Herbst 2022) und 3D Visuals von Produkten anschauen – zunächst von Sneakern.

Zusätzlich sollen die Buying Guides bei schwierigeren Kaufentscheidungen unterstützen, ebenso wie die Page Insights, die auch zeigen, was andere Käufer:innen von Produkten halten. Auch personalisierte Produktsuchen wird Google später in diesem Jahr einführen, sodass Shopper Präferenzen zu Marken, Segmenten etc. voreinstellen können.

© Google

Neue Filteroptionen – wie „wide leg“ oder „boot cut“ werden ebenfalls integriert, jedoch zunächst nur für die USA, Japan und Indien. Und im Bereich Discover schlägt Google künftig Looks vor, die auf den Produkten basieren, die du schon angesehen oder gekauft hast. Ein einfacher Tap auf Lens gibt dir dann die Option, diesen Look direkt zu shoppen.

Von spezifischen Rezepten bis zur Suche nach nachhaltigen Lösungen: Search On bietet noch viel mehr Neues bei Google

Auf dem Search On 22 Event hat Google noch viele weitere neue Funktionen vorgestellt, auf die User jetzt oder künftig zugreifen können. Dazu zählt beispielsweise eine optimierte Suchfunktion für Rezepte, die dir das lange Scrollen durch Blogs erspart. Außerdem können Suchende Restaurants in der Nähe mit den gewünschten Gerichten finden oder schon online auf Menü-Highlights und aktualisierte Gerichte von Restaurants zugreifen.

Neu sind ebenfalls einige Optionen, die dabei unterstützen können, einen nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen. So stellte Google Suchfunktionen vor, um die ökologischere Route bei Google Maps zu finden, aber auch, um beispielsweise vergleichsweise nachhaltige Autos zu entdecken. Zudem können Suchende noch einfacher gebrauchte Produkte in der Suche finden.

© Google

Und auch bei der Suche nach Rezepten wird die Suchmaschine demnächst anzeigen, wie groß der Einfluss auf die Umwelt ist. Je nach Inhaltsstoffen werden die Emissionen dargestellt, sodass sich Suchende dank dieser Informationen im Vergleich mit anderen Gerichten für die nachhaltigere Variante entscheiden können.

All diese und weitere Features wurden auf dem über 50-minütigen Event präsentiert. Die Zusammenfassung kannst du dir in knapp neun Minuten im folgenden Video von Google anschauen: