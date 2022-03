Das Präsentations-Feature war vergangenes Jahr eine der Highlight-Funktionen des LinkedIn Creator Updates. Jetzt gibt es neue Tools für Ersteller:innen. Diese liefern unter anderem optimierte Inhaltsanalysen, aktualisierte Profilvideo-Optionen, neue Newsletter-Showcase-Möglichkeiten, eine Abonnent:innen-Glocke für Update-Benachrichtigungen und vieles mehr. Die spannendsten neuen Features werden in diesem Artikel näher beleuchtet.

LinkedIn User wollen in der Regel ein berufliches Netzwerk aufbauen und über Karrierethemen informiert bleiben beziehungsweise berichten. Wie bei anderen Netzwerken auch, ist es für LinkedIn Creator wichtig, zu verstehen, welche Inhalte funktionieren und welche nicht. Aus diesem Grund launcht LinkedIn neue verbesserte Inhalts- und Post-Analysen.

From total impression numbers, to engagement statistics, creators can see what’s working and where they may want to change their content strategy, erklärt LinkedIn in einem Blogpost.

Somit bieten die neuen Creator-Mode-Statistiken laut LinkedIn einen detaillierten Überblick über Inhaltsleistungen und helfen Nutzer:innen, besser zu verstehen, welche Inhalte das Publikum überzeugen und welche weniger gut funktionieren.

LinkedIn members have always been able to see analytics on posts, but now LinkedIn’s adding a new level of detail. Members will see analytics detailed in a summary page, along with more in-depth data like impressions and reshares. This data is available for all post types, whether it’s an article, video or simple text post, heißt es in dem Blogpost.