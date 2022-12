Notes, Candid Stories, Add Yours und Co. – Instagram kündigte gleich fünf neue Funktionen an, die das Jahr 2023 nachweislich prägen könnten.

Instagram möchte wieder mehr Raum für Verbundenheit und kollaborative Team-Projekte schaffen, statt ausschließlich empfohlene, KI-generierte Empfehlungen zu pushen. Die Neuausrichtung der Plattform dürfte auch auf den Ergebnissen des Instagram Trend Reports für das Jahr 2023 basieren. Denn Gemeinschaft und Verbindung stehen laut Instagram bei allen konstatierten Strömungen im Mittelpunkt. Für Marketer dürfte daraus resultieren, sich im kommenden Jahr nicht nur auf reichweitenstarke Kampagnen auf Social Media zu konzentrieren, sondern auch weniger generische, sondern individuellere kund:innenzentrierte Aktionen und Kommunikationswege zu schaffen.

Der Social-Media-Experte Matt Navarra zeigt auf seinem Twitter-Kanal, welche neuen Funktionen Instagram jetzt launcht und testet und liefert zugleich eine kurze Erklärung zu jeder dieser. Wir möchten dir in diesem Artikel einen Überblick über die fünf neuen Instagram Features geben, die zum einen auf die Interaktion mit Freund:innen und zum anderen auf die Zusammenarbeit mit Gruppen einzahlen.

À la BeReal: Instagram Candid Stories

Zunächst testet die Social-Plattform den BeReal-Klon Candid Stories, über dessen Entwicklung wir bereits im August auf OnlineMarketing.de berichtet haben.

Candid Stories à la BeReal auf Instagram, © Meta

Instagram User, die Candid nutzen, werden täglich zu einer ihnen unbekannten und immer anderen Zeit per Push-Nachricht dazu aufgerufen, ein Foto zu veröffentlichen. Nehmen Nutzer:innen die Herausforderung an, öffnet sich automatisch der Dual-Kameramodus (den Instagram bereits von BeReal kopiert hat). User haben dann zwei Minuten Zeit, das Bild zu machen. Die über die Challenge geteilten Fotos werden in der Stories-Leiste veröffentlicht. Instagram erklärt, dass diejenigen, die die tägliche Benachrichtigungserinnerung nicht erhalten möchten, sie jederzeit in ihren Einstellungen deaktivieren können. Darüber hinaus plant Meta eine ähnliche Funktion für Facebook Stories.

Candid Stories sollen laut The Wall Street Journal ab sofort zunächst als Test in Südafrika verfügbar sein. Wer bis zum breiten Roll-out bereits ein Foto mit der Front- und Rückkamera gleichzeitig machen möchte, kann das dank der im Juli angekündigten Dual-Funktion von Instagram bereits tun.

Instagram Notes: Gedanken mit Freund:innen teilen

Darüber hinaus veröffentlicht Instagram Notes; ein Feature, welches es Usern ermöglicht, ihre Gedanken in Textform mit Freund:innen zu teilen.

Instagram is launching NEW features for private sharing with close friends 💥



1. Notes – A new way to share your thoughts using just text and emojis ✨



Notes are short posts of up to 60 characters using just text and emojis

Notes sind kurze Beiträge mit bis zu 60 Zeichen, die nur Text und Emojis enthalten. Um eine Notiz zu hinterlassen, navigierst du zum Anfang deines Posteingangs und wählst anschließend entweder die Follower aus, denen du folgst, oder die Personen auf deiner Enge-Freund:innen-Liste. Hast du die Notiz an deine favorisierte Gruppe versendet, wird sie allen Personen aus dieser 24 Stunden lang oben im Posteingang angezeigt. Antworten auf Notizen kommen als Direct Messages in deinem Posteingang an.

Viele User hatten mit Instagram Notes im Zuge der jüngsten Entwicklungen auf Twitter durch den neuen CEO Elon Musk auf eine neue Alternative zum Kurznachrichtendienst gehofft. Doch Notes bieten denjenigen nicht die gewünschten Möglichkeiten. Denn im Vergleich zu den 280 beziehungsweise womöglich bald 420 oder mehr Zeichen langen Tweets sind die Notes mit nur 60 Zeichen relativ kurz. Zudem erscheinen sie nicht in einem Feed, sondern können nur mit einer begrenzten Gruppe von Personen geteilt werden.

Add Yours auf Instagram

Des Weiteren testet das soziale Netzwerk ein Update für Add Yours.

Add Yours auf Instagram, © Meta

Mit diesem Sticker können Creator bereits seit August ihre Community dazu aufrufen, eigenen Content zu einem bestimmten Thema oder Inhalt hochzuladen. Das Update ermöglicht es Usern künftig, ihre Freund:innen zur Teilnahme einzuladen.

Collaborative Collections auf Instagram

Außerdem testet das Unternehmen Kollaborative Sammlungen.

Collaborative Collections auf Instagram, © Meta

Die Funktion bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, sich mit Freund:innen über gemeinsame Interessen zu verbinden, indem sie Beiträge in einer kollaborativen Sammlung in Gruppen oder one-to-one Direct Messages speichern. Zudem können User eine gemeinsame Sammlung starten oder auch erweitern, indem sie einen Beitrag direkt aus dem Feed speichern oder einen Beitrag per Direct Message mit Freund:innen teilen.

Group Profiles auf Instagram

Schließlich arbeitet die Meta-Plattform an einer Funktion, mit der Nutzer:innen Beiträge und Stories im einem gemeinsamen Profil mit Freund:innen teilen können.

Group Profiles auf Instagram, © Meta

Das bedeutet, dass alle geteilten Inhalte in Gruppenprofilen ausschließlich Gruppenmitgliedern statt allen Followern angezeigt werden. Um ein solches Gruppenprofil zu erstellen, klickst du auf das Plus-Icon oben rechts in deinem Profil und wählst Gruppenprofile aus.

Instagram erklärt bezüglich des Release-Zeitpunktes, dass Gruppenprofile „bald“ kommen werden. Das Wall Street Journal berichtet, dass sie bereits in Kanada, Chile und Taiwan getestet werden.

Entwickelt sich Instagram wieder zu einer Gen-Z-Plattform?

Instagrams Updates erscheinen in einer Zeit, in der Gen Z User vermehrt zu anderen und auch ihrer Sicht innovativeren und spannenderen Plattformen wie BeReal oder TikTok strömen. Ihre Kritik an Instagram haben viele User bereits geäußert, beispielsweise in Form einer Petition. Darin hieß es, dass die Meta-Plattform sich zu sehr auf empfohlene Inhalte stütze und Ads wie gesponserte Inhalte Updates von Freund:innen verdrängen würden. Laut Ansicht der Unterzeichner:innen sei Instagram schlichtweg übermäßig kuratiert und unauthentisch.

Die neuen Funktionen verschaffen den Eindruck, dass Instagram die kritischen Stimmen ernst nimmt – und sich die Social-Plattform infolgedessen wieder verstärkt auf die eigenen Wurzeln besinnt. Denn die neuen Freund:innen- und Gruppen-Features bieten spannende Möglichkeiten, sich mit Followern über Themen auszutauschen, echte Momente und Gedanken zu teilen, an Projekten zusammenzuarbeiten und mehr. Mithilfe dieser Funktionen könnte Instagram dafür sorgen, dass 2023 BeReal und TikTok Fans wieder vermehrt zu Instagram wechseln und Zeit in der App verbringen.

Du möchtest wissen, wie die Gen Z in die Social-Zukunft blickt? Der Instagram Trend Report 2023 gibt Aufschluss und wir haben dir dir den datengestützten Leitfaden zu kulturellen und sozialen Trends in unserem Artikel auf OnlineMarketing.de in diesem Artikel zusammengefasst.

