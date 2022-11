Eine ganze Reihe neuer Suchfunktionen steht ersten Usern auf Google jetzt zur Verfügung. So können diese beispielsweise Produkte in 3D in ihrer Wohnung betrachten, nach spezifischen Gerichten in nahegelegenen Restaurants suchen oder Städte im AR-Modus erkunden.

Google Search wird intuitiver, immersiver und noch detaillierter. Bereits im Rahmen des Search On Events im September hatte das Suchmaschinenunternehmen diverse Neuerungen für die Search vorgestellt. Jetzt ist es so weit und der Roll-out aufsehenerregender neuer Funktionen startet für erste User-Gruppen. Dazu gehört unter anderem die Multisearch für Essen in der Nähe. User können sich einfach via Lens und mit der Bildsuche in der Google App lokale Restaurants anzeigen lassen, die das gesuchte Gericht anbieten. Zudem lassen sich mithilfe dieser Funktion Produkte wie Kleidung, Pflanzen oder Haushaltswaren von lokalen Anbieter:innen finden. Und eine 3D-Ansicht von Trendprodukten wie Sneakern ist inzwischen auch möglich.

Das sind die neuen Google Search Features: AR Shopping im Fokus

In den kommenden Monaten startet Google eine AR-Offensive im Shopping-Bereich der Suchmaschine. Nutzer:innen können dann beispielsweise online besser nach Make-up-Produkten suchen. Denn Google hat eine Art Bibliothek erstellt, die 148 Models umfasst, welche diverse Hauttöne abbilden. Laut Googles Danielle Buckley, Director of Product für Consumer Shopping, haben 60 Prozent der vom Unternehmen befragten Beauty Shopper ein Produkt nicht gekauft, weil sie den Farbton nicht richtig einschätzen konnten. 41 Prozent haben ein Produkt zurückgegeben, weil sie den falschen Farbton gekauft hatten. User können mit Googles neuem Tool sehen, wie verschiedene Grundierungen auf unterschiedlichen Hauttönen aussehen.

Beauty-Produkte sind aber nicht die einzigen, die Google künftig näher an die potentiellen Käufer:innen heranbringen möchte. So sollen auch Sneaker – zunächst von Marken wie Vans oder Saucony – bessere Absatzzahlen über Google generieren können. Dazu ermöglicht die Suchmaschine es, dass die Sneaker in einem AR-Kontext in die eigene Wohnung projiziert werden können. Produkte von Marken, die 3D Assets anbieten, können von ersten Viewern bald über den Klick auf „View in my space“ in 3D angeschaut werden – als stünde man selbst davor.