Wie wichtig Video als Format inzwischen für Instagram und Facebook ist, gab Meta erst kürzlich bekannt. So machen Reels bereits über 20 Prozent der auf Instagram verbrachten Zeit aus. Bei Facebook wiederum entfallen über 50 Prozent der Nutzungszeit auf Videos.

We’re moving Instagram to a place where video is a bigger part of the home experience, where the content is more immersive – it takes up more of the screen, where a larger part of Feed are recommendations, things we think you might love but you might not have heard of yet, and where you have more control over the experience,