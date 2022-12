Bei LinkedIn ist quasi schon Weihnachten, denn das Netzwerk hat viele neue Features, Tools und dergleichen an User und Brands verteilt. Erfahre, worauf du dich ab sofort freuen kannst.

In diesem Artikel findest du vielseitige spannende Neuigkeiten, die dir helfen könnten, deinen Unternehmenserfolg auf LinkedIn auf ein neues Level zu bringen. Denn das Netzwerk hat eine Menge neuer Tools, Insights und Features gelauncht, über die wir dir im Folgenden einen Überblick verschaffen möchten.

Wertvolle neue Möglichkeiten für deine Business Page auf LinkedIn

LinkedIn kündigte kürzlich neue Tools für Unternehmensseiten an. Beispielsweise ermöglicht das Business-Netzwerk es Brands ab sofort, mithilfe einer aktualisierten Konkurrenzanalyse das Follower-Wachstum sowie Beitrags-Engagement der Konkurrenz nachzuverfolgen. LinkedIn hat außerdem angekündigt, dass User künftig neue Möglichkeiten zur besseren Präsentation ihrer Newsletter und eine datenschutzoptimierte Methode zur Segmentierung des Ad-Publikums erhalten. Zusätzlich dürfte dir die in diesem Beitrag aufgegriffene Infografik über Best Cases für Unternehmensseiten helfen, den Erfolg deines LinkedIn-Auftritts zu maximieren. Darüber hinaus kannst du dich über ein kürzlich gelaunchtes Emoji Picker Tool freuen.

Noch mehr Sichtbarkeit für deine LinkedIn Newsletter

LinkedIn bietet Brands jetzt noch mehr Möglichkeiten, die Sichtbarkeit der Newsletter zu verbessern – etwa durch SEO-Titel, Beschreibungen und Tags, die ab sofort im Rahmen des Uploads eingefügt werden können. LinkedIn erklärt:

When members search for your Page on LinkedIn, we’ll ensure they can easily find and subscribe to your Newsletter directly from the search results. To gain visibility and traffic when your audience is searching off LinkedIn, you can intentionally incorporate SEO best practices by setting your Article’s SEO titles, descriptions, and tags. And as your Page continues to grow, we’ll automatically send your new followers a notification to subscribe to your Newsletter.

Die Konkurrenz auf LinkedIn einfacher im Blick haben

LinkedIns neue Wettbewerbsanalyse bietet Unternehmen die spannende Möglichkeit, das Follower-Wachstum, die Leistung der letzten Posts und die Engagement-Raten der Konkurrenz nachvollziehen zu können. Auf diese Optionen geht auch der Social-Media-Experte Matt Navarra auf Twitter ein,

LinkedIn Adds New Tools for Company Pages, Including Updated Competitor Analytics



The new competitor analytics allow you to track a rival's follower growth, recent post performance, and engagement rates https://t.co/y28byHbryn pic.twitter.com/amtmOznbJz — Matt Navarra (@MattNavarra) November 30, 2022

Diese Funktionen ähneln denen der Konkurrenz-Tracking-Option Facebooks und bieten Brands verschiedene Vorteile: Zum einen können sie mehr Kontext zu ihrer eigenen Leistung erhalten und zum anderen können sie Trends innerhalb der Branche einfacher ausfindig machen.

Mit diesem Tool kannst du deine Ads auf LinkedIn kontrollieren

Im Rahmen der Ankündigung dieser spannenden neuen Optionen wies LinkedIn auch auf die Vorteile des erst Anfang November gelaunchten Brand Safety Hubs hin.

Brand Safety Hub, © LinkedIn

Der Hub ermöglicht es Advertisern, die Platzierung im individuellen Audience Network zu verwalten. LinkedIn erläutert:

With our new Brand Safety Hub, advertisers can find a list of the third-party publishers we work with to help them scale your campaigns, create allow lists to prioritize suitable domains that align with their work, and use DoubleVerify’s brand suitability and custom controls to determine where their campaign impressions are delivered, aligned to their brand values, across the LinkedIn Audience Network.

Weitere LinkedIn Tools und Features für Advertiser und Brands

Außerdem hat LinkedIn einen neuen Prozess für Anzeigenexperimente sowie einen Empfehlungs-Hub eingeführt. Ersterer ermöglicht es Advertisern, Ad-Tests durchzuführen. Zweiterer hilft dabei, die relevantesten KI-basierten Empfehlungen für Kampagnen an einem virtuellen Ort zu sammeln.

Das Business-Netzwerk führt zudem neue Features für Produktseiten ein: Gelistete Produkte sind ab sofort über die LinkedIn-Suche auffindbar und die kürzlich eingeführten Produkt-Highlights können Brand bei der Präsentation ausgewählter Artikel helfen.

Schließlich launcht LinkedIn einen neuen „Gruppenidentitäts“-Prozess für das Ad Targeting, mithilfe dessen Mitglieder anhand von gemeinsamen beruflichen Merkmalen, einschließlich Berufsbezeichnung, Unternehmen, Branche und mehr, in Gruppen eingeteilt werden. Der Prozess soll den Schutz der Privatsphäre einzelner verbessern und es gleichzeitig ermöglichen, eine Segmentierung basierend auf Schlüsselmerkmalen durchzuführen. Das Tool wird zunächst für Anzeigen verfügbar sein, die im LinkedIn Audience Network geschaltet werden.

Best Practices 2022 für LinkedIn-Unternehmensseiten

Die Infografik über die Best Practices für Unternehmensseiten auf der Business-Plattform können dir als Inspiration dienen, auch deine LinkedIn Page erfolgreich zu gestalten. Der LinkedIn-Experte Richard van der Blom hat kürzlich seinen vierten jährlichen LinkedIn-Algorithmusbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Dieser zeigt, wie du deine LinkedIn Performance maximieren kannst, basierend auf einer Analyse von über 10.000 Beiträgen. Der vollständige Bericht umfasst etwa 57 Seiten und enthält viele Tipps zur Verbesserung deiner LinkedIn-Strategie. Wenn du keine Lust hast, diese alle zu lesen, könntest du dir die folgende Infografik von dem LinkedIn Coach Xavier Degraux genauer anschauen. Denn in dieser hat er einige der wichtigsten Anmerkungen zusammengefasst.

LinkedIn Best Practices, © Xavier Degraux via LinkedIn

Laut Degraux sind diese Tipps besonders wertvoll:

✅ Veröffentliche vier bis fünf Mal pro Woche Beiträge und Co.

✅ Dienstage, Donnerstage und Samstage bieten sich besonders für eine Veröffentlichung an

✅ Kombiniere Inhaltsformate in deinen Postings

✅ Verschaffe dir Wissen über die leistungsstärksten Content-Säulen

✅ Rufe zu Kommentaren unter deinen Beiträgen auf

✅ Kommentiere mindestens zweimal täglich als Seite Beiträge

✅ Employee Advocacy: Verwende ein Drittanbieter:innen-Tool

✅ Fülle die Schaltflächen „Arbeitsplatz“, „Engagements“ und „Sprachen“ aus und aktiviere die Schaltfläche „Lead Gen“

✅ Kombiniere bezahlte und organische Inhalte

LinkedIn hat jetzt ein Emoji Picker Tool

Emoji Reactions sind inzwischen ein vielfältig genutztes Mittel, um zum Ausdruck zu bringen, wie du einen Beitrag auf einem Netzwerk, eine Mitteilung im Unternehmens-Chat oder eine Antwort auf deine letzte Messenger-Nachricht findest. Denn diese Form der Anerkennung geht über den einfachen Klick auf „Gefällt mir“ hinaus, bietet mehr Kontext in der Kommunikation und ist gleichzeitig schnell zu meistern. Auch auf LinkedIn sind Emojis inzwischen etabliert, sowohl um das eigene Profil, Beiträge und dergleichen aufzuwerten als auch im Rahmen der Interaktion, etwa mit dem im Mai 2022 eingeführten „Funny“ Emoji. Kürzlich hat LinkedIn sogar ein eigenes Emoji Picker Tool gelauncht, twittert unter anderem Navarra, mit der die Kommunikation via Bildsymbol noch simpler werden dürfte.

LinkedIn now has its own emoji picker tool ✨❤️ pic.twitter.com/vrDUtLgQHV — Matt Navarra (@MattNavarra) November 30, 2022

