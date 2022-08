Meta CEO Mark Zuckerberg erklärt in seinem Post zum Launch des Features:

Excited to launch our partnership with JioMart in India. This is our first-ever end-to-end shopping experience on WhatsApp — people can now buy groceries from JioMart right in a chat. Business messaging is an area with real momentum and chat-based experiences like this will be the go-to way people and businesses communicate in the years to come.

Meta hat die Relevanz von Business Messaging erkannt und diverse Features für Instagram, Facebook, den Messenger und WhatsApp integriert, die Umsatzsteigerungen und Conversions über die Plattformen fördern können. Die Kooperation mit JioMart ist dabei ein besonderes Beispiel. JioMart ist ein indisches E-Commerce-Unternehmen unter der Dachorganisation Reliance Retail, das über WhatsApp die eigenen Verkäufe optimieren möchte. Passend dazu erklärt Mukesh Ambani, Chairman und Managing Director bei Reliance Industries:

Our vision is to propel India as the world’s leading digital society. When Jio platforms and Meta announced our partnership in 2020, Mark and I shared a vision of bringing more people and businesses online and creating truly innovative solutions that will add convenience to the daily lives of every Indian. One example of an innovative customer experience that we are proud of developing is the first ever end-to-end shopping experience with JioMart on WhatsApp. The JioMart on WhatsApp experience furthers our commitment of enabling a simple and convenient way of online shopping to millions of Indians.