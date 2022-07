TikTok und Instagram konkurrieren mit Googles YouTube um die Vorherrschaft im Kurzvideobereich. Shorts, Reels und TikToks sind zu einem Go-to-Format für Creator, Nutzer:innen, aber auch Brands und Advertiser avanciert. Doch die Popularität von TikTok und Instagram – insbesondere bei jüngeren Generationen – birgt auch eine Gefahr für Googles Kernfunktionen Search und Maps. Vor allem bei lokalen Suchen setzen viele User der Gen Z zusehends auf die Social und die Entertainment App – und lassen Google außen vor. Muss die Google-Suche künftig noch mehr Wettbewerb fürchten?

Was die Produktsuche angeht, hat Google bereits seit Jahren an Boden gegenüber Amazon, aber auch Plattformen wie Pinterest verloren. Laut einer inriver-Studie nutzen 56 Prozent der Verbraucher:innen in Deutschland einen Online-Marktplatz wie Amazon zum Start einer Produktsuche. In dieser Studie zeigte sich bereits, dass nur 23 Prozent der Befragten auf einer Suchmaschine eine Produktsuche starten – in der Gen Z fällt der Wert sogar auf 18 Prozent.

Google hat auf diese Entwicklung unter anderem mit einer Ausweitung der Kooperation mit Shopify, der Integration von Shopping via Lens und neuen Filteroptionen sowie neuen Shop-Kategorien in mobilen SERPs reagiert.

Doch auch im Bereich Local Search, den die Suchmaschine ebenfalls stetig durch neue Features optimiert – etwa mithilfe der Funktion „Find places through reviews“ –, erhält das Unternehmen Konkurrenz. Sarah Perez berichtet bei TechCrunch, dass insbesondere die Gen Z auf andere Apps und Plattformen als Google setzt, um Orte und Dinge zu finden. Sie nimmt dabei Bezug auf Aussagen von Googles Senior Vice President Prabhakar Raghavan, der für den Bereich Knowledge & Information zuständig ist. Er sagte auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz:

We keep learning, over and over again, that new internet users don’t have the expectations and the mindset that we have become accustomed to; the queries they ask are completely different. In our studies, something like almost 40% of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.