Wissen, wann gepostet wird

Laut der Studie hat sich die beste Zeit zum Posten auf Instagram nicht verändert. 20:00 Uhr bleibt die unangefochtene Spitzenzeit für das Veröffentlichen von Content. Eine Änderung gab es jedoch bei den besten Tagen: Während die vorherige Studie Montag und Donnerstag favorisierte, sind es jetzt Mittwoch und Freitag, die die höchsten Interaktionsraten erzielen. In jedem Fall gilt: Unter der Woche kannst du mit dem meisten Engagement rechnen. Marken und Creator sollten Posts also in diesen Zeiträumen veröffentlichen, um die maximale Reichweite auszuschöpfen.

Optimale Postingzeiten auf Instagram, © Metricool 2024

Das richtige Format für jedes Ziel

Die Instagram-Studie 2024 zeigt, dass Stories, Reels und Karussell-Posts jeweils unterschiedliche Stärken besitzen, die je nach Zielsetzung eingesetzt werden sollten. Stories eignen sich perfekt für Echtzeit-Interaktionen mit Accounts und schaffen Nähe zu den Followern, während Reels die Reichweite relativ schnell maximieren und neue User erreichen. Karussell-Posts hingegen ermöglichen tiefgehendes Engagement und bieten sich hervorragend für detailliertes Storytelling an. Marken sollten dennoch alle Formate in ihre Social-Media-Strategie inkorporieren und gezielt einsetzen, um ihre Botschaft sowohl langfristig als auch kurzfristig zu verankern.

© Instagram via Canva

Verstehe den Instagram-Algorithmus: Best Practices für mehr Reichweite

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor neben der Posting-Zeit auf Instagram ist der Algorithmus. Mosseri liefert regelmäßig Einblicke, wie Marken und Creator den Algorithmus optimal für sich nutzen können. Zuletzt bestätigte er den Verdacht, dass Instagram kurze Videos priorisiert. Statt langer Videos empfiehlt er Inhalte, die schnell und visuell ansprechend sind – besonders Clips unter 30 Sekunden. Eine der wichtigsten Metriken für den Algorithmus ist außerdem die Anzahl der Shares. Inhalte, die oft geteilt werden, haben eine größere Chance, im Feed und Explore-Bereich sichtbarer zu sein. Immerhin hat Instagram kürzlich Views zur Metrik für alle Formate gemacht.

Mosseri hat zudem klargestellt, dass es keinen Shadowban gibt. Falls Inhalte weniger Reichweite erzielen, liegt es meist an der Wahl der Hashtags, Posting-Zeiten oder Interaktionen. Sein wichtigster Rat: Achte mehr auf die Geschichte, die du erzählen willst, und weniger auf die technische Produktion. Der Algorithmus belohnt Inhalte, die fesselnd und relevant für die User sind.

Posten, was ankommt

Was kannst du also für dein Instagram Game mitnehmen? Egal, ob du mit Reels deine Reichweite maximieren, mit Karussell-Posts tiefgehendes Engagement aufbauen oder mit Storys Echtzeit-Interaktionen schaffen willst – jedes Format bietet einzigartige Vorteile, die du gezielt nutzen solltest. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben und deine Strategie kontinuierlich zu verbessern, ist es wichtig, die aktuellen Entwicklungen auf Instagram im Blick zu behalten. Der Algorithmus, Posting-Zeiten und neue Features ändern sich ständig, deshalb ist es entscheidend, up to date zu bleiben.

Noch mehr Insights von Metricool aus der umfassenden Studie zu Instagram findest du über den Blog des Analyseunternehmens.