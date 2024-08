Instagram führt Views als primäre Metrik ein, welche für Foto-Posts, Carousels, Live Streams, Stories und Reels genau gleich berechnet wird. Dies verkündete die Plattform auf Threads. Views unterscheiden sich von der Reichweite insofern, als mehrere Content-Ansichten von ein und derselben Person nur einmal zur Reichweite gezählt werden. Die Views hingegen messen die Anzahl der (erneuten) Abspielungen eines Reels beziehungsweise die Häufigkeit, mit der ein Inhalt eines anderen Content-Formats auf dem Bildschirm der User erschienen ist. Indem künftig Views als Hauptmetrik für alle Formate fungieren, soll die Beurteilung der eigenen Content Performance vereinfacht werden, erklärt Instagram-Chef Adam Mosseri:

Historically we’ve shown different metrics for Reels vs other posts, but we want to evolve this so it’s easier to understand how your content is doing regardless of the format.