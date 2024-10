Mit der neuen In-App-Hilfe Best Practices erklärt Instagram personalisiert, wie du Content und Reichweite optimierst und sogar Geld verdienen kannst. Passenderweise stellt ein Creator das Feature vor.

Mehr Reichweite, mehr Follower, mehr Einnahmen: Die Ziele vieler Instagram Creator gleichen sich. Und die Plattform liefert ihnen jetzt direkt im Professional Dashboard in der App eine lehrreiche Sektion, die konkrete Tipps als Best Practices für mehr Erfolg auf Instagram liefert. Dabei sind diese Tipps sogar personalisiert und Instagram zeigt, wie dein Konto bisher performt. In fünf Kategorien werden Best Practices vorgestellt, weitere Aspekte sollen folgen. Zur Veranschaulichung der Tipps liefern erfolgreiche Creator ebenfalls Hilfestellung, damit du schließlich besser performen kannst.