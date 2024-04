Stories auf Instagram haben sich von flüchtigen Momentaufnahmen zu einem Kernstück der Plattform entwickelt. Wir haben sieben Tipps für dich, wie du deine Stories noch kreativer gestalten und für mehr Interaktionen sorgen kannst.

Auf Instagram zählt der visuelle Eindruck enorm, und Stories sind längst ein essentieller Teil unseres Online-Alltags geworden. In der Vergangenheit hat sich die Plattform verstärkt auf die Optimierung dieses Formats konzentriert, welches, laut Instagram-Chef Adam Mosseri, für viele Nutzer:innen – insbesondere die jüngeren – mittlerweile wichtiger als der klassische Feed ist. Doch wie kannst du deine Stories noch ansprechender gestalten? Hier sind sieben Tipps, die Instagram kürzlich auf dem eigenen Blog geteilt hat und die deine Stories auf das nächste Level bringen können:

1. Der Add Yours Sticker – eine Einladung zur Interaktion

Seit 2023 bietet Instagram den Add Yours Sticker auch EU-Nutzer:innen an, eine kreative Möglichkeit, deine Follower direkt in deine Story einzubinden. Egal ob es um das Outfit des Tages geht, um Haustiere oder um ein Bild von dir in einem bestimmten Alter – dieser Sticker regt zu öffentlichen Antworten an und lässt dich sehen, wer sich an deinem Aufruf beteiligt. Um eine solche Vorlage zu erstellen, navigiere zu den Add Yours-Vorlagen in der Sticker-Ablage, erstelle selbst einen oder lass dich von den Vorlagen inspirieren.

Add yours Sticker, © Instagram

2. Nachträgliches Markieren

Wir alle kennen das: Kaum ist die Story veröffentlicht, fällt uns ein, dass wir jemanden vergessen haben zu markieren. Instagram ermöglicht es dir, auch nachträglich noch Erwähnungen hinzuzufügen. Hierfür einfach unter „Mehr“ die Option „Erwähnung hinzufügen“ wählen und niemand wird mehr vergessen.

3. Kreative Collagen mit der Layout-Funktion

Mehrere Bilder kannst du mit der Layout-Funktion in einer Collage in einer Story veröffentlichen. Die Layout-Funktion muss vor der Aufnahme oder Auswahl deiner Fotos gewählt werden. Das Raster kann nach Belieben geändert und weitere Bilder können hinzugefügt werden.

Layout Feature, © Instagram

4. Volltonfarbe für den Hintergrund

Der Hintergrund einer Story kann ebenso entscheidend sein wie die Fotos selbst. Mit der Zeichnenfunktion kannst du diesen in einer Farbe gestalten, Überlagerungen oder Farbverläufe hinzufügen und so deiner Story einen ganz eigenen Look verleihen.

Hintergundfarbe ändern in der Story, © Instagram

5. Live-Fotos zu Boomerangs machen

Live-Fotos aus deiner Fotoübersicht können in der Story zu Boomerangs umgewandelt werden. Hierfür kann ein Live-Foto ausgewählt werden und mit dem Boomerang-Symbol der Effekt aktiviert werden.

6. Bringe Emojis zum Leuchten

Lasse die Emojis in der Story noch individueller wirken, indem du sie mit einem Leuchteffekt versiehst. Verwende dafür das Textwerkzeug, wähle die kursive Neonschrift und die Hintergrundfarbe und dein Emoji erstrahlt in neuem Licht.

7. Stories mit engen Freund:innen teilen

Manchmal sind bestimmte Momente nur für die Augen enger Freund:innen bestimmt. Erstelle eine Liste mit engen Freund:innen und teile deine Stories ausschließlich mit ihnen.

Mit diesen Tipps von Instagram kannst du deine Stories vielseitiger und interaktiver gestalten und tiefere Verbindungen mit deinen Followern eingehen. Für das Story-Format testet Instagram kontinuierlich neue Features wie beispielsweise Links in Reels zu Story Highlights – diese verschaffen den Creatorn noch mehr Reichweite.

Welches ist dein liebstes Feature für die Story? Schreib es uns gerne in die Kommentare.