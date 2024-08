Kreation steht bei dieser App im Zentrum: Instagram ist die absolute Go-to-Plattform für Creator, wenn es um die holistische Content-Darstellung geht. Über zwei Milliarden User und Creator verzeichnet die Plattform, die im Juli 2024 wieder die Download Charts toppte – mit rund 61 Millionen Downloads.

Um die Kreationsoptionen wieder einmal umfassend zu erweitern, hat Instagram kürzlich eine Reihe von textbasierten und interaktiven Features eingeführt, die alle Creator freuen dürften. Im Creators Broadcast Channel heißt es:

We’re excited to introduce new and improved creative tools on Instagram that will give you more flexibility to express yourself and ideas in your own unique way, including new fonts and the ability to customize your photos and carousels by adding text and images to them with stickers!