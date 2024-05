Bereits im August 2023 verkündete Instagram-Chef Adam Mosseri, dass DMs (und Stories) auf Instagram mittlerweile wichtiger als der Feed sind. Nun geht Mosseri einen Schritt weiter: In einer aktuellen Q&A Session auf Instagram betonte er, dass die Send Rate eines Posts größere Relevanz als Likes, Kommentare und sogar die Watch Time (bei Video-Content) hat. Konkret sei die Anzahl der Shares relativ zur Reichweite besonders wichtig und korreliere am stärksten mit der allgemeinen Reichweite, erklärt Mosseri:

More important than watch time or like and comment counts is send rates, [and] generally, I think the rate is more important than the count. So the number of sends per reach, the number of likes per reach, the number of comments per reach. But sends per reach correlate more, in my experience, with overall reach than anything else, because we are looking to help people discover content they want to connect with friends over, and so sends is a great proxy for that sort of connection over creativity.