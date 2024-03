Wir selbst können bisher weiter nur zehn Bilder und Videos einsetzen – das gilt für viele User. Somit dürfte Instagram derzeit einen limitierten Test umsetzen, der auf eine mögliche künftige Ausweitung der Visual-Integration für die Karussell-Posts hindeutet. Möglicherweise versprechen sich die Creator davon mehr Engagement für ihre Posts. Sie und die Plattform dürften zumindest aber auf potentiell mehr Verweildauer hoffen. Einen offiziellen Roll-out-Termin gibt es indes nicht. Vielleicht kannst aber auch du bald schon 20 Visuals in Carousels integrieren.

Das Format fördert die Meta-Tochter ohnehin. So testete Instagram zuletzt beispielsweise Videokarusselle im Reels-Bereich. Schon im Herbst 2023 eröffnete die Plattform Creatorn zudem im Test die Möglichkeit, ihre Karussell-Posts kollaborativ zu gestalten, also anderen Creatorn eine Ergänzung der Karussell-Posts zu erlauben.

Instagrams CEO Adam Mosseri schrieb:

New test alert We just started testing a new way to invite friends to join in on your feed posts. Before posting a carousel, you can turn on the ability for your followers to submit photos and/or videos, which you can approve to add to the post. Excited about all the creative possibilities this opens up. Let us know if you think you’d try this out!