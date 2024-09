So einfach erstellst du Instagram Reels aus Posts

Das Erstellen eines Reels aus einem Feed Post ist unkompliziert: Der Post wird als Overlay in ein Reel integriert, das dann weiter bearbeitet werden kann. Auch Karussell-Posts können mit wenig Aufwand in ein Reel umgewandelt werden, was sich für das visuelle Storytelling im populären Videoformat besonders anbietet. Immerhin kann ein Posting bis zu zwanzig Bilder und/oder Videos beinhalten. Diese einfache Möglichkeit, Reels zu erstellen, bietet insbesondere für Creator die Chance, ihre Reichweite zu steigern und ihre statischen Inhalte in dynamische Videos zu verwandeln. Auch über die Plattform Threads können jetzt Posts als Reels geteilt und auf Instagram einem größeren Publikum präsentiert werden. Dabei zielt die Verknüpfung der Plattformen darauf ab, die Reichweite von Videoinhalten weiter zu erhöhen. Außerdem soll die Nutzung von Reels über mehrere Kanäle hinweg gefördert werden.

Das Feature befindet sich aktuell im Test und ist noch nicht für alle User verfügbar. Metas Fokus auf das Reels-Wachstum lässt aber vermuten, dass die Funktion zeitnah für mehr Creator zur Verfügung gestellt wird. Unterdessen können diese schon jetzt auf eine Reihe neuer Funktionen bei der Reels-, Stories- und Post-Erstellung setzen.