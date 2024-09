Dank eines neuen Instagram Features können Creator jetzt sehen, welches Bild in ihrem Karussell-Post die meisten Likes erhält. Die Funktion erleichtert es, die Performance einzelner Bilder zu analysieren und die Content-Strategie gezielt anzupassen.

Carousel Posts sind auf Instagram nach wie vor eines der beliebtesten Formate. Dank zahlreichen Updates sind die Karussells für Creator und User in den vergangenen Monaten noch interessanter geworden. So können seit Juli 2024 endlich Bilder in unterschiedlichen Formaten gepostet werden – davon profitieren beispielsweise Fotograf:innen, die ihre Bilder so vor der Veröffentlichung nicht noch einmal anpassen müssen. Neben einem Collab Feature sowie der von Instagram erwogenen Möglichkeit, Carousel Posts nachträglich zu bearbeiten, sorgt auch die neue Option, bis zu 20 Inhalte im Karussell zu posten, aktuell für Begeisterung.

Jetzt ist es für erste User zudem möglich, einzusehen, welches Bild in einem Carousel Post von einem User geliked wurde. Der Threads User Martijn Cales entdeckte die Neuerung und postete einen Screenshot dieser auf Threads.