Reels und immer wieder Reels. Auf Instagram sind die Kurzvideos derzeit das Format schlechthin. Sie machen inzwischen 50 Prozent der in der App verbrachten Zeit aus – und sind laut Metas Führungsriege auch für die Monetarisierung immens wichtig. Reels sind seit einiger Zeit Metas Wachstumstreiber, auf Instagram wie Facebook. Im Earnings Call im Frühjahr 2024 erklärte Metas CFO Susan Li:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook […].

Über 3,5 Milliarden Reshares pro Tag und mehr als 200 Milliarden Views täglich generieren Reels auf Facebook und Instagram. Damit das Format noch mehr Reichweite erhält, setzt Meta auf diverse Maßnahmen. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit zur nachträglichen Einstellung einer Reels Collaboration, die Ausspielung der CTA Buttons „Watch More Reels“ und „Share“ im Bereich der Reels, der Test eines Interaktionen fördernden Author Prompts für Reels und die Option, Reels durch das Ausspielen an Non-Follower und den Test mit Trial Reels noch mehr Reichweite zu verleihen. Jüngst betonte Instagram-Chef Adam Mosseri zudem, dass sich die Plattform weiterhin auf Kurzvideos konzentrieren werde:

We do a number of different things on Instagram but at the heart of it there are really two jobs. One: connecting you with friends. Two: helping you explore your interests, usually through shortfrom video. It turns out that those two things are symbiotic. You see an amazing video that makes you laugh out loud from a comedian doing a bit, and you send it to someone who you know is going to laugh just as loud as you did. […] So these things are about connecting with friends over your interests […].