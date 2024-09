Auf Instagram können Creator womöglich bald Fotos nachträglich zu Karussell-Posts hinzufügen. Unterdessen testet die Plattform noch einen Voice Enhancer für besseren Video-Sound.

Karussell-Posts sind auf Instagram besonders populär. Auch deshalb hat Meta für die Plattform kürzlich ermöglicht, bis zu 20 Visuals in diesem Format zu teilen – Bilder und Videos. Auch ein neues Collab Feature zur gemeinsamen Bearbeitung von Carousels wurde jüngst umfassender ausgerollt. Doch wie ist es eigentlich um die Editierfunktionen der Karussell-Posts bestellt? Plattformchef Adam Mosseri stellt ein zentrales Update in Aussicht, während Instagram den Video-Sound optimiert und Hintergrundgeräusche entfernt.

Instagram Carousels: Vielleicht bald Visual-Ergänzung möglich

Schon jetzt können Creator aus ihren Karussell-Posts einzelne Visuals nachträglich wieder entfernen. Aber ein Hinzufügen neuer Bilder oder Videos ist bislang nicht möglich. Doch das könnte sich ändern. Denn laut Adam Mosseris Aussagen in seinem Format Ask Me Anything erwägt die Plattform, eine Editierfunktion für die Karussell-Posts einzuführen. Der App Researcher Radu Oncescu weist auf Threads darauf hin.