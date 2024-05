Mit den vier neuen Story Stickern haben Creator auf Instagram die Chance, Polaroid-Rahmen für Bilder einzusetzen, zur Musikintegration aufzurufen, ihre Visuals zu optimieren und Stories bis zur DM-Interaktion zu verbergen.

Ob du mit deinen Freund:innen in Kontakt kommen, dich mysteriös geben oder deine Visuals mit neuen Looks aufpeppen möchtest: die neuen Instagram Story Sticker geben dir die Möglichkeit dazu. Einige dieser Sticker-Optionen wurden bereits seit einiger Zeit getestet, jetzt werden sie für alle Creator ausgerollt.

Die neuen Story Sticker im Überblick: Mehr Spielraum für Visuals

Unter den Neuheiten der Story-Sticker-Palette befindet sich zum einen die Option Cutouts. Die Cutouts betreffen ausgeschnittene Bildelemente aus Fotos oder Videos. User können einfach Personen oder Objekte mit dem Scherensymbol ausschneiden und in der Story einsetzen. Die Cutouts werden gespeichert und lassen sich dann immer wieder verwenden. Wir haben über dieses Feature bereits vor einigen Wochen geschrieben.

Cutout Sticker auf Instagram, © Instagram

Der Sticker Frames setzt wiederum Bilder in Rahmen wie von Polaroidkameras. Diese Funktion führte Instagram in den USA schon passend zum Coachella Festival ein. So sehen Fotoinhalte wie gedruckte Minibilder aus und erhalten einen speziellen Look, der hervorstechen kann. Eine mögliche Caption liefert dem Bilderrahmen einen Zeitstempel. Wer die Bilder sehen möchte, soll das Smartphone schütteln, frei nach dem Motto: „Shake it like a Polaroid picture“ (auch wenn das in Praxis mit diesen Bildern nicht vonnöten ist).

Frames Sticker auf Instagram, © Instagram

© Instagram via Canva

Story verbergen mit Reveal und Add Yours im Musikkontext

Ganz neu ist der Reveal Sticker. Damit haben Creator die Option, eine Story quasi zu verbergen, und nur eine DM lässt die User diese sehen – was zu mehr Engagement führen soll. Die Creator sollen einen Hinweis auf der zunächst verschwommenen Story für die Viewer hinterlegen. Mit einer Preview können sie die Reveal-Ansicht vorab prüfen. Jede DM, die auf die Reveal Stories folgt, muss vom Creator angenommen werden.

Reveal Sticker auf Instagram, © Instagram

Schließlich erlaubt der neue Add Yours Music Sticker, einen Gute-Laune- oder Trend-Song zu teilen, während die Follower ihren eigenen passenden Track angeben können.