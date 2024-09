Zu den neuen Stickern zählen auffällige Designs für einzelne Wochentage sowie Herzen in Pixeloptik oder mit Feuerrahmen. Neben der Liebe oder der Nähe zu jemandem lassen sich mit den neuen Optionen beispielsweise aber auch Verbindungen zwischen Creatorn und Fans ausdrücken, etwa mit den neuen OOMF-Stickern, die besonders beliebt zu sein scheinen. Dabei steht OOMF für One Of My Followers/Friends. So kann man Personen markieren, die man nicht namentlich nennen möchte oder kann.