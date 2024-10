Mit Videos verbringen die Menschen auf Facebook und Instagram 60 Prozent der Nutzungszeit. Deshalb optimiert Meta die UX mit einem Full-Screen-Video-Tab, liefert brandneue Werbelösungen und verknüpft Creator und Brand Content in Reels Ads enger denn je. Dazu kommt innovative Updates für die Genreative AI Ad Tools.

Die Performance im Videokontext zu verbessern, das ist eines der wichtigsten Ziele für alle Marken dieser Tage. Und genau das bietet Meta mit den neuen Lösungen, die im Rahmen der Advertising Week 2024 vorgestellt wurden. Denn 60 Prozent der Nutzungszeit auf Facebook und Instagram entfallen bereits auf Videos. Deshalb liefert der Konzern neue Videogenerierungsoptionen mit Gen AI Support, einen dedizierten Video-Tab für Facebook, einen ganzen Guide mit Reels-Tipps für Advertiser und die Möglichkeit, Partnership Ads im Videokontext mit Creator Testimonials und Creator Content auf ein neues Level zu heben.

Video im Fokus: Video-Tab, Video-Expansion und Tipps, Tipps, Tipps für Reels Ads

Viele User können Creator, Brands und Advertiser heutzutage im Videokontext erreichen. Auf Facebook führt Meta daher einen Full-Screen-Video-Tab für Reels, Longform und Live Content ein. Dabei können diverse Werbeformate wie Standalone-Video-Ads und Carousel Ads, aber auch In-Stream Ads und Overlay Ads ausgespielt werden.

Bei der Kampagnengestaltung im Videokontext mit der Hilfe von Gen AI sieht Meta derweil viel Nachfrage. Allein im vergangenen Monat wurden die AI Ad Creative Tools von über einer Million Advertisern für mehr als 15 Millionen Ads eingesetzt. Im Schnitt soll das die Click-Through-Rate um elf Prozent, die Conversion Rate um 7,6 Prozent erhöht haben. Jetzt fügt der Konzern zwei neue Tools zu dem Portfolio hinzu. Zum einen gibt es mit Video Expansion ein nachgefragtes Feature, das an die Image Expansion angelehnt ist. Damit werden Video-Creatives erweitert und ungesehene Pixel generiert, sodass die immersive Erfahrung mit den Ads auf Facebook und Instagram optimiert wird.

Die Video Expansion von Meta, © Meta

Zum anderen gibt es jetzt die Image Animation. Diese ermöglicht das Generieren eines Produktvideos für Reels, wenn nur ein statisches Bild vorhanden ist. Mit dem Tool können auch gut performende statische Ads in Video-Ads für Reels umgewandelt werden.

Die Image Animation von Meta, © Meta

Die Funktionen werden nach und nach ausgerollt, sind derzeit nur für erste Advertiser in den USA über den Advantage+ Creative-Bereich im Ads Manager verfügbar.

Um Reels Ads zu mehr Erfolg zu verhelfen, hat Meta kürzlich im Rahmen des Agency Summits Agenturen gezeigt, wie sie das Potential der Kurzvideos ausschöpfen können. Außerdem wurde ein Guide mit diversen Reels-Tipps bereitgestellt. Darin werden einerseits Fakten geteilt: 80 Prozent der Gen Z haben schon einmal etwas gekauft, nachdem sie es via Reels gesehen haben, 87 Prozent der Gen Z folgten einer Marke nach der Reels-Rezeption. Andererseits liefert Meta konkrete Layout-Tipps für Reels Ads.

Einige Reels-Tipps für Ads finden sich im neuen Guide von Meta, © Meta

Auch Hinweise zum Potential von Kooperationen mit Creatorn findest du darin.

Partnership Ads mit Creator Testimonials und Creator Content

Wenn es um Werbung und authentische Eindordnungen von Produkten geht, vertrauen viele User und Viewer auf Creator Input. Deshalb ermöglicht Meta den Advertisern – über einen neuen Partnership Ads Hub – Content von Creatorn als sogenanntes Hero Piece in Collections Ads zu integrieren. Ein Bild oder Video kann dabei eingesetzt werden, während sowohl das Brand als auch das Creator Handle in der Ad erscheinen.

Creator Content in Kombination mit Brand Assets in Collections Ad, © Meta

Advertiser können Kooperationen mit Creatorn für ihren bestehenden Advantage+-Katalog eingehen. Im Test ist zudem die Option, ein Creator Testimonial zu einer Partnership Ad hinzuzufügen. Dabei können solche Zusprüche in Textform etwa in Reels angezeigt werden. Sie tauchen dann in der Caption und im Kommentarbereich neben einem Link zum Produkt auf.

Schließlich bündelt Meta noch alle Partnership Ads-Optionen im Ads Manager unter dem neuen Reiter Partnership Ads Hub. Damit sollen die Kooperationsansätze für Ads mit Creator Input leichter umzusetzen und zu verwalten sein. Auch auf Instagram sind diese Features von Werbetreibenden einzusetzen.