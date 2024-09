Mit einem Haken: Kannst du bald endlich Links in Instagram Reels integrieren?

Instagram arbeitet an einer heiß ersehnten Funktion: Schon bald könnte es möglich sein, Links in Reels einzufügen. Die Funktion, welche in abgewandelter Form bereits Anfang des Jahres getestet wurde, hat jedoch eine Einschränkung.