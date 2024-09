Instagram Marketing ist heute ein essenzieller Bestandteil jeder erfolgreichen Social-Media-Strategie – immerhin nutzen monatlich über zwei Milliarden Menschen weltweit die App. Doch wie solltest du Instagram nutzen, um deine Social-Media-Ziele zu erreichen? Fundierte Insights dazu liefern wir dir, basierend auf der metricool-Studie, in der über sechs Monate mehr als 360.000 professionelle Instagram-Konten ausgewertet wurden.

Mehr als 70 Prozent der analysierten Inhalte auf Instagram sind Stories – sie sind das beliebteste Format bei Marken. Doch warum setzen so viele Unternehmen auf Stories? Ein entscheidender Faktor ist der FOMO-Effekt: Da Stories nach 24 Stunden verschwinden, erzeugen sie ein Gefühl von Exklusivität und Dringlichkeit und triggern so die Fear of Missing Out von Usern. Stories sind einfach zu erstellen und eignen sich besonders, um spontanen Content zu veröffentlichen, der dennoch hochwertig und exklusiv wirkt. Außerdem erlauben Stories direkte Interaktionen mit den Usern über Likes und Reaktionen. Die neue Kommentarfunktion für Stories sorgt überdies für noch mehr Engagement-Ansätze im Kultformat. Zudem sind Stories ein effektives Mittel, um Traffic auf externe Seiten zu leiten, sei es ein Webshop, Blog oder eine Landingpage.

Kurzvideos dominieren die Reichweite auf Instagram. Reels erzielen laut der Studie eine durchschnittliche Reichweite von 37,87 Prozent, was sie zum unangefochtenen Primus in dieser Kategorie macht. Durch ihre Präsenz im Entdecken-Feed und die Möglichkeit, sie sowohl im Reels Feed als auch im General Feed zu posten, bieten die Kurzvideos eine enorme Sichtbarkeit. Auf Instagram sind die Kurzvideos derzeit das Format schlechthin. Sie machen inzwischen 50 Prozent der in der App verbrachten Zeit aus – und sind laut Metas Führungsriege auch für die Monetarisierung immens wichtig. Reels sind seit einiger Zeit Metas Wachstumstreiber, auf Instagram wie Facebook. Im Earnings Call im Frühjahr 2024 erklärte Metas CFO Susan Li:

Video also continues to grow across our platform, and it now represents more than 60% of time on both Facebook and Instagram. Reels remains the primary driver of that growth, and we’re progressing on our work to bring together Reels, longer-form video and Live video into one experience on Facebook […].