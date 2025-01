Die zunächst kostenfreie App soll am 13. März 2025 veröffentlicht werden. Bisher ist sie nur im App Store zu finden und dort als Vorbestelloption vermerkt. In den US App Stores ist derweil die ähnliche App CapCut, die eng mit TikTok verbunden ist und ebenfalls von ByteDance bereitgestellt wird, noch nicht wieder verfügbar. Im Zuge des TikTok-Banns wurde sie entfernt, nahm den Dienst wie TikTok aber wieder auf, ohne jedoch im App Store zurückzukehren. Genau diesen Umstand könnte Meta für sich nutzen. Verunsicherte TikTok Creator möchte der Konzern derweil mit kostenfreien Verifzierungen, Boni in Höhe von bis zu 5.000 US-Dollar für Reels Content und weiteren Incentives zu Instagram und Facebook locken, wie TechCrunch berichtet.

Im neuen Blog Post Instagrams zum Erfolg mit Reels rät das Unternehmen des Weiteren zur Nutzung der diversen Kreations-Tools auf der Plattform. Im Rahmen der Vorstellung der großen Instagram-Ziele für 2025 erklärte Plattformchef Adam Mosseri jüngst, dass neben Verbindungen vor allem die Verbesserung von Kreations-Tools im Vordergrund steht. Deshalb bietet die Plattform Creatorn bereits On-Screen-Reels-Tipps und Hinweise zu gut performenden Videos im Best-Practice-Bereich im Professional Dashboard.

Außerdem können Creator Drafts umbenennen, verwalten und planen, dank AI auf Übersetzungen und KI-Hintergründe bauen (noch nicht in der EU, wo die Meta AI weiterhin nicht verfügbar ist), neue Sticker einsetzen, direkt aus Feed Posts Reels erstellen und erste Links unmittelbar in den Videos integrieren.

Im Reels Tab können unterdessen auch Carousels mit Musik auftauchen. Das Format, das auf Instagram am meisten Engagement bringt, wird von Creatorn immer wieder gern genutzt. Und so rät Instagram:

Now, when you add audio to photos and carousels, they may also appear in the Reels tab. Taking advantage of audio is an easy way to get in front of new audiences.