Du hast eine kreative Content-Idee, bist dir aber nicht sicher, wie diese bei deinen Followern ankommt? Ab sofort kannst du Reels testweise zunächst an Personen ausspielen, die dir nicht folgen. Ob du den Content auch mit deinen Followern teilst, entscheidest du anschließend auf Basis der Performance Insights.

Endlich ist es so weit: Nachdem Instagram die sogenannten Trial Reels im Laufe der vergangenen Monate stückweise für mehr und mehr User ausgerollte hatte, hat die Plattform das Feature nun offiziell angekündigt und umfassend herausgebracht. Die Trial Reels ermöglichen es Creatorn, Kurzvideos zunächst an Personen, die ihnen nicht folgen, auszuspielen. So kannst du verschiedene Content-Konzepte testen, bevor du die Inhalte mit deinen Followern teilst.