Ein neues Reels Update erleichtert die Verwaltung von Entwürfen. User können diese jetzt benennen und planen.

Reels User aufgepasst: Zwei praktische Funktionen wurden hinzugefügt, die es Usern ermöglichen, Entwürfe zu benennen und zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen. In diesem Artikel erfährst du, wie diese Features funktionieren und warum sie für Creator besonders hilfreich sind.

Titel von Reels ändern?

Vorweg: Bereits hochgeladene Reels können leider nicht bearbeitet werden. Mit dem neuen Update liefert Instagram allerdings ein Tool, um eine Übersicht über deine Reels-Entwürfe zu gewinnen und so von einer organisierten Ansicht zu profitieren. Wer mehrere Reels-Entwürfe speichert, kennt das Problem: Ohne eine klare Struktur kann es schnell unübersichtlich werden, insbesondere wenn Datum oder Visuals sich ähneln. Nun können Entwürfe jedoch individuell benannt werden. Dadurch behalten Nutzer:innen den Überblick und können leichter zwischen verschiedenen Versionen oder Themen unterscheiden.

Sobald ein neuer Entwurf gespeichert wird, lässt sich ein Name vergeben, der das spätere Wiederfinden erleichtert. Dies ist besonders nützlich für Creator, die an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Der Social-Media-Experte Lindsey Gamble liefert auf Threads einen Einblick, wie die Funktion in der App aussieht: